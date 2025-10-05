"Brañero", "Triana", "Dibujao" y "Reina": Los cuatro grandes triunfadores del certamen cangués de Asturiana de los Valles
Los premios se entregarán esta mañana en el recinto ferial de La Imera, donde siguen expuestos los 400 animales participantes
El XL Certamen Local de la Raza Asturiana de los Valles de Cangas del Narcea ya tiene a sus vencedores. La cita canguesa, que está dejando buen sabor de boca por la calidad de los animales presentados, acogerá esta mañana la entrega de premios. El consistorio felicita a todos los premiados "por su apuesta por la raza autóctona".
En actitud normal se alzó campeón el toro "Brañero" de la ganadería Ana María González Santor (Vegameoro). La vaca "Triana", de la ganadería de Faustina Martínez, de Cobos, fue también triunfadora. El premio a la mejor ternera fue para "Campanera", de Ganadería Campas (Gillón), mientras que la mejor novilla fue "Legendaria", de Sonia Martínez Lago (Las Cuadriellas). La mejor vaca con cría fue "Estupenda", de Ángel Berdasco Rodríguez (Fonceca) y el premio al lote de establo y criador fue para Rocío Lago Collar (Las Cuadriellas).
Por su parte, en el campeonato de tipo culón, el toro vencedor fue "Dibujao", de Raúl Álvarez Batista (Bergame de Abajo), mientras que la mejor vaca fue "Reina", de Faustina Martínez Rodríguez (Cobos), que logró el doblete al lograr la mejor vaca en tipo normal. La mejor ternera fue "Madrileña", de María Ángeles Menéndez Barrero (Otás), y el premio a la vaca con cría se lo llevó "Kenia", también de Faustina Martínez Rodríguez (Cobos). Por último, el premio al lote establo y lote criador fue para Roberto Martínez Rubio (El Cabanal).
