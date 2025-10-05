Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes

"Orgullo". Es la palabra que más repiten los ganaderos y la que más rápido define la cuadragésima Muestra Ganadera Local de Asturiana de los Valles que se celebró este fin de semana en el recinto ferial de La Imera. Cangas del Narcea reunió a 400 reses de 52 ganaderías mostrando calidad y profesionalidad. "Ha sido la más especial de, al menos, los últimos 20 años. Lo ha sido por la calidad impresionante del ganado exhibido, por la capacidad y manejo de nuestros ganaderos y por la cantidad de gente joven que maneja, trabaja y cree en nuestra ganadería. Hay futuro", señala el alcalde cangués, José Luis Fontaniella, tras la entrega de premios que puso el broche de oro a la cita.

En actitud normal se alzó campeón el toro "Brañero" de la ganadería García, que regenta Ana María González Santor (Vegameoro). La vaca "Triana", de la Ganadería Rodrigo, que regenta Faustina Martínez, de Cobos, fue también triunfadora. El premio a la mejor ternera fue para "Campanera", de Ganadería Campas (Gillón), mientras que la mejor novilla fue "Legendaria", de Sonia Martínez Lago (Las Cuadriellas). La mejor vaca con cría fue "Estupenda", de Ángel Berdasco Rodríguez (Fonceca) y el premio al lote de establo y criador fue para Rocío Lago Collar (Las Cuadriellas).

Por su parte, en el campeonato de tipo culón, el toro vencedor fue "Dibujao", de Raúl Álvarez Batista (Bergame de Abajo), mientras que la mejor vaca fue "Reina", de Ganadería Rodrigo (Cobos), que logró el doblete al lograr la mejor vaca en tipo normal. No contento con ello se llevó también el premio a la vaca con cría por Kenia. La mejor ternera fue "Madrileña", de María Ángeles Menéndez Barrero (Otás) y el premio al lote establo y lote criador fue para Roberto Martínez Rubio (El Cabanal).

El triplete de Ganadería Rodrigo

José Manuel Rodríguez, de Ganadería Rodrigo, era este domingo un hombre feliz. Nunca había logrado un triplete en un campeonato: "Nunca tal me pasó, así que siento mucho orgullo y más por un campeonato en el que hubo récord de animales, mucho nivel y mucha preparación". Las estrellas de su ganadería fueron "Triana", un animal de cinco años, que adquirió en Pravia y "Reina", de seis años y nacida en Cangas.

Ana Pérez, de Ganadería García de Vegameoro, tampoco ocultaba ayer su satisfacción por el premio obtenido por "Brañero", un toro de cuatro años que nació en el concejo. "Estamos muy contentos. Fue un certamen muy especial, con mucha participación e incorporaciones nuevas. Todas nos esforzamos y hay muy buena calidad, lo que anima a seguir. En estos concursos no solo enseñas lo que tienes, sino que aprendes de lo demás", señala la profesional.

Por su parte Raúl Álvarez logró varios premios, pero el más importante fue el campeonato que logró el toro "Dibujao", un animal de siete años que tiene una historia muy singular. Nació en esta ganadería de Bergame de Abajo y fue vendido con cinco meses a un ganadero de Quirós. "Le dije al comprador que si algún día quería sacarlo, me llamara y así hizo. Cinco años después lo traje de nuevo y como digo yo lo que está dibujando es muy bueno", señala con orgullo el ganadero cangués de este animal que juega un papel clave en la recría. "Con el nivel que hay ya solo quedar entre los tres primeros es un lujo", señala.