La imagen de Cangas del Narcea que demuestra que las viñas funcionan como cortafuegos

En los temibles incendios que asolaron Orense el pasado verano se comprobó que las viñas ejercieron un papel clave como cortafuegos. Pasó en la comarca de Valdeorras y ahora, a menor escala, se ha comprobado en Cangas del Narcea. En el incendio declarado el pasado viernes en la zona de Moure, a las puertas de la villa canguesa, ardió un terreno boscoso y, en el centro, una viña de Monasterio de Corias resultó ilesa.

"Una viña que ha visto el fuego y ha sobrevivido. En el paraje de Moure. La importancia del trabajo de la tierra", compartió en sus redes sociales la bodega Monasterio de Corias. El fuego tocó parcialmente algunas de sus plantas, que afortunadamente habían sido vendimiadas. Sin embargo, la plantación quedó ilesa en el medio de la zona quemada.

La imagen aérea compartida por la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) de Tineo es reveladora. También la compartió en sus redes la Denominación de Origen Protegido Vino de Cangas con un contundente mensaje: "Las plantaciones de viñedo sirven de cortafuego". Precisamente el viñedo y el vino serán protagonistas esta semana en Cangas con la celebración de la XXIII Fiesta de la Vendimia, que comienza el viernes y llenará la villa canguesa de actividad durante todo el fin de semana.