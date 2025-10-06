La nueva hornada de jueces de Asturiana de los Valles se forma en La Imera: así fue la formación en Cangas

La Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava) organizó este lunes en Cangas del Narcea un curso para formar a los nuevos jueces de la raza. La formación se dividió en dos sesiones y la segunda tendrá lugar en Villablino (León).

En total participaron cuarenta alumnos. Un éxito. Se cubrieron todas las plazas y quedaron personas en lista de espera. A la cita acudieron alumnos de diferentes puntos de Asturias, algunos cangueses, y también de León. "Se divide en dos localidades diferentes para tener más variedad de vacas", precisan desde la entidad.

En el caso de Cangas del Narcea se aprovechó la celebración este fin de semana de la XL Muestra ganadera local. Así pues, alguno de los animales permaneció unas horas más en el recinto para que los alumnos aprendieran cómo se debe valorar cada ejemplar. "Para ser juez hay que conocer bien la raza y lo que es un animal", señalan de Aseava sobre esta formación en la que suelen participar ganaderos y también veterinarios.

La formación en La Imera comenzó a las nueve de la mañana con varias sesiones teóricas sobre el programa de cría o la mejora genética de las explotaciones. Por la tarde tuvo lugar la sesión más práctica, en la que los aprendices de jueces aprendieron cómo debe calificarse al animal. El día 26 en Villablino está previsto realizar más prácticas de calificación.

Aseava es una organización sin ánimo de lucro "cuyo fin es la promoción de la raza y la defensa de los intereses de los ganaderos asociados".