La Fiesta de la Vendimia se presenta en Oviedo: "Es una cita que forma parte del corazón festivo y cultural de Asturias"

La Fiesta de la Vendimia "forma parte del corazón festivo y cultural de Asturias". Son palabras del vicepresidente de la patronal hostelera Otea, Fernando Corral, durante la presentación de la vigésima tercera edición de una cita más que consolidada que tomará Cangas del Narcea del viernes al domingo. La fiesta, con un amplísimo programa, se presentó en el Centro de Formación de Otea en Olloniego (Oviedo).

Corral defendió la labor de la Junta Local de Hostelería de Cangas como impulsora de esta cita, "reconocida" en toda Asturias. "Gracias a su empeño la fiesta de la vendimia se ha convertido en un auténtico escaparate del potencial de nuestro territorio", añadió el vicepresidente de Otea, que defendió el vino cangués como un producto que sitúa a Cangas en el panorama nacional.

En la presentación, Corral estuvo acompañado por el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana; el presidente de la Junta Local canguesa, José Manuel García "Manolito"; el Cofrade Mayor de Cangas, Alfredo García; el director de Reto Demográfico, Marcos Niño y el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, que animó a disfrutar de Cangas durante estos tres días. Agradeció también la idea de la Junta Local de Hostelería para reinvidicar no solo el sector vitivinícola, sino el concejo de Cangas.

"Grandísimo producto"

Fontaniella también defendió el Vino de Cangas como "un grandísimo producto que todos los asturianos pueden llevar por bandera". En este sentido, el vicepresidente de Otea dejó claro que la fiesta canguesa "es una fiesta de homenaje y gratitud a las gentes del vino, a los hombres y mujeres del campo que trabajan las vides con esfuerzo y sabiduría". Concluyó su intervención manifestando el compromiso de Otea con celebraciones como la canguesa: "Cuando Cangas celebra su vendimia celebra asturias entera".

Por su parte, Marcos Niño, defendió la importancia que juega la hostelería para dar vida a los territorios. Papel fundamental, añadió, cumple también la oferta cultural y en eso dijo que Cangas es un "referente". Se refirió también a la importancia de la viticultura y del producto que se elabora en Cangas: "En vino es una pieza clave para mantener el territorio. Un territorio lleno de vid y de vida es un territorio lleno de gente"

Todo listo en Cangas para disfrutar de una intensa programación, que comenzará el viernes.