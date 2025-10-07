Los juniors del baloncesto cangués mejoran su juego a pesar de sumar otra derrota
“Hay una notable progreso con respecto al primer partido”, reconoce el club de baloncesto Cangas del Narcea
La liga de baloncesto continúa para la categoría junior. El equipo del club de baloncesto Cangas del Narcea se estrenó este fin de semana como local, aunque de nuevo se enfrentaron a la derrota. Recibieron al equipo Miansi Moda Baloncesto Villa de Mieres, que superó físicamente al equipo local.
“A pesar del resultado fue un buen partido”, cuentan desde el club cangués. Los técnicos ven como los jóvenes deportistas han mejorado su actuación respecto a su primer partido, el del fin de semana anterior contra el Club de Baloncesto Castrillón, en el que habían cosechado la primera derrota, en un juego marcado por los nervios del primer día de competición.
“El equipo se vio superado físicamente por un Mieres con mayor rotación y un mejor físico, sin embargo, hay una notable mejora con respecto al primer partido y una sensación de que con paciencia y trabajo iremos para arriba”, confía el club.
Por ahora, solo la categoría junior está disputando su liga de las categorías inferiores, el resto se irán sumando a lo largo del mes a la competición.
