Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los juniors del baloncesto cangués mejoran su juego a pesar de sumar otra derrota

“Hay una notable progreso con respecto al primer partido”, reconoce el club de baloncesto Cangas del Narcea

Inicio del partido en el polideportivo municipal de Cangas del Narcea.

Inicio del partido en el polideportivo municipal de Cangas del Narcea.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

La liga de baloncesto continúa para la categoría junior. El equipo del club de baloncesto Cangas del Narcea se estrenó este fin de semana como local, aunque de nuevo se enfrentaron a la derrota. Recibieron al equipo Miansi Moda Baloncesto Villa de Mieres, que superó físicamente al equipo local.

“A pesar del resultado fue un buen partido”, cuentan desde el club cangués. Los técnicos ven como los jóvenes deportistas han mejorado su actuación respecto a su primer partido, el del fin de semana anterior contra el Club de Baloncesto Castrillón, en el que habían cosechado la primera derrota, en un juego marcado por los nervios del primer día de competición.

“El equipo se vio superado físicamente por un Mieres con mayor rotación y un mejor físico, sin embargo, hay una notable mejora con respecto al primer partido y una sensación de que con paciencia y trabajo iremos para arriba”, confía el club.

Por ahora, solo la categoría junior está disputando su liga de las categorías inferiores, el resto se irán sumando a lo largo del mes a la competición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  2. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  5. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  6. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  7. Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
  8. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón

Así avanzan los trabajos en los terrenos de Naval Gijón (en imágenes)

Así avanzan los trabajos en los terrenos de Naval Gijón (en imágenes)

Lara Álvarez abre su corazón en Instagram con un inesperado mensaje y unas imágenes que lo dicen todo: "Amor asturiano"

Lara Álvarez abre su corazón en Instagram con un inesperado mensaje y unas imágenes que lo dicen todo: "Amor asturiano"

Las espectaculares imágenes de la “superluna del cazador” desde Asturias: el fotógrafo que captó las auroras boreales de Llanes lo ha vuelto a hacer

Las espectaculares imágenes de la “superluna del cazador” desde Asturias: el fotógrafo que captó las auroras boreales de Llanes lo ha vuelto a hacer

La Comarca de la Sidra, a todo gas: los coches eléctricos de carreras de estudiantes de Bimenes y Nava consiguen nuevos premios en Cantabria

La Comarca de la Sidra, a todo gas: los coches eléctricos de carreras de estudiantes de Bimenes y Nava consiguen nuevos premios en Cantabria

La lucha de una madre para que indemnicen a su hijo tras sufrir un accidente: "Llevo más de un año así"

La lucha de una madre para que indemnicen a su hijo tras sufrir un accidente: "Llevo más de un año así"

Un mar de recuerdos en el velatorio de Emilio Serrano en Ribadesella: "el visionario" que respondió en un billete a Ruiz Mateos cuando intentó comprarle la destilería

Un mar de recuerdos en el velatorio de Emilio Serrano en Ribadesella: "el visionario" que respondió en un billete a Ruiz Mateos cuando intentó comprarle la destilería

Las espectaculares imágenes de la “superluna del cazador” desde Asturias

Las espectaculares imágenes de la “superluna del cazador” desde Asturias
Tracking Pixel Contents