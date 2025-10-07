El Narcea pierde por un gol frente al Boal en casa: “La victoria del rival fue justa, jugó mejor”

El Narcea recibió en su campo de fútbol El Reguerón-Francisco Rodríguez García al Boal, que logró llevarse la victoria marcando el único gol del encuentro. El equipo visitante se adelantó muy pronto en el marcador y aunque el Narcea tuvo opciones para remontar el partido, no logró materializarlas.

“El Boal se adelantó en el marcador con un lanzamiento de falta y marcando un golazo, a partir de ahí el equipo visitante jugó mejor, controló el partido y aunque tuvimos ocasiones tanto en el primer tiempo y el segundo, la victoria ha sido justa”, relata el entrenador del conjunto, Andrés Linde.

Linde insiste en que el talón de Aquiles del equipo está en centro del campo, una carencia de la que son conscientes desde el inicio de temporada, pero que se agravará para la próxima jornada con la posible pérdida de dos jugadores: Marino por tarjeta roja y Juan lesionado, que es duda a la espera de cómo vaya la recuperación.

“Ahora toca trabajar toda la semana y buscar soluciones para intentar puntuar o ganar en el campo de La Asunción el próximo domingo”, avanza el entrenador, que tiene claro que este año tendrán que “pelear”.

“Va a ser un año complicado donde se puede estar cerca de los puestos de cabeza y al mismo tiempo del descenso, venimos de una gran victoria frente al Marítimo y ahora vivimos una derrota”, expone.

En la jornada previa, el equipo se mostraba contento por “el gran partido” disputado contra el Marítimo Racing Club, de Soto del Barco, en el que logró imponerse 1-3 en el campo del rival.