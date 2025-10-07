Pepe Ron lleva el sabor de Cangas del Narcea a Euskadi y conquista con fabas y ternera asturianas

Un filipino de steak tartar de ternera asturiana con salsa bearnesa sobre un torto crujiente y un guiso meloso de fabas con callos de bacalao, trompetas negras y gambas al ajillo, son las dos recetas que el cocinero cangués Pepe Ron, del bar restaurante Blanco, presentó este lunes en la XXVII edición del Congreso San Sebastián Gastronomika, que se celebrará hasta este miércoles 8 de octubre en el Palacio Kursaal, en San Sebastián.

Con un sol Repsol, fue uno de los tres cocineros asturianos seleccionados para formar parte del stand de Asturias en la cita gastronómica, en la que presentó su marca “Cocina de Paisaje”, que promociona las recetas apegadas al territorio, al producto "kilómetro cero" y de temporada.

En el centro, la directora general Begoña López junto a Pepe Ron y Santos Velasco en el congreso. / Cedida a LNE

A Ron le tocó ser el representante de la zona occidental de la región y fue el encargado de inaugurar este lunes las tres sesiones de showcooking previstas en el stand de Asturias. Realizó cuatro pases, dos de mañana y dos de tarde, en los que después de presentarse realizó en directo ambas tapas paso a paso acompañado por su jefe de cocina, Santos Velasco.

“Las dos recetas fueron un exitazo, gustaron mucho y durante toda la jornada el stand tuvo mucho público y pasó mucha gente joven”, subraya el chef de Cangas del Narcea. Cuenta que ambas propuestas para llevar un bocado de Asturias a San Sebastián son “dos clásicos de la casa, de los platos más vendidos que tenemos” y en tierras vascas no defraudaron.

Ambiente en el stand de Asturias durante la degustación de las tapas del cocinero cangués. / Cedida a LNE

“Del repertorio que tenemos escogimos el guiso y el steak tartar porque nos parecía que podían viajar bien y que funcionaban para una degustación y a la gente le gustaron mucho las dos recetas, estuvo muy guapo”, subraya.

Para el cocinero cangués que hayan contado con él para mostrar la cocina de Asturias en el congreso más antiguo de gastronomía de España es “un orgullo y un placer tremendo”.

Un cocinero Estrella Michelín para el cierre

Le dio el relevo este martes María Fernández (Restaurante El Fartuquín, Oviedo), miembro del Club de Guisanderas de Asturias y especializada en cocina sin gluten, que ofrece una interpretación muy personal del pote asturiano y unos mejillones con chosco de Tineo en salsa de sidra.

El cocinero protagonista en el cierre del congreso en el stand asturiano será el Estrella Michelín José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, Arriondas), que realizará tres pases este miércoles protagonizados por los quesos cabrales y gamonéu del Puerto, el sabadiego de Noreña y las anchoas de Lastres.