Cangas urge a mejorar la estrategia para combatir grandes incendios: “Serán cada vez más virulentos”

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea solicita al Principado de Asturias una reunión para abordar la mejora de la estrategia con la que combatir los grandes incendios tras los fuegos sufridos este verano en el concejo.

En el escrito remitido al Principado, el Consistorio propone una reunión en la que intervengan todas las Administraciones, además de diferentes sectores y colectivos que intervinieron en las labores de extinción para “realizar una reconstrucción detallada de todo lo acontecido, analizar las operaciones contra los incendios y estudiar otros aspectos como la logística, la seguridad…”, detallan fuentes municipales.

El objetivo de este encuentro es mejorar la estrategia con la que hacer frente a los grandes incendios, según las aportaciones de todas las partes implicadas y “minimizar los daños ocasionados por estos terribles incendios”.

“En el futuro este tipo de episodios será cada vez más frecuentes y, probablemente, más virulentos”, señalan desde el consistorio cangués, que consideran “mejorable” la coordinación de los efectivos y colectivos implicados en la extinción de incendios.