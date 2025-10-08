Inclusión y naturaleza: usuarios del CAI Penlés ayudan a repoblar el Narcea con 20.000 truchas

La asociación de pescadores "Fuentes del Narcea" soltó en el río Narcea, a su paso por Cangas del Narcea, unos 20.000 alevines de trucha durante la jornada del miércoles. Un día muy especial porque no lo hicieron solos, contaron con la ayuda de los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Penlés, en una actividad que cuenta con la colaboración de la Fundación EDP. Además, para la asociación también supone el inicio de una nueva etapa después haber sufrido un duro revés hace un año: la rotura de la presa que lleva el agua al centro ictiogénico de Villajur, lo que provocó la muerte de la mayoría de los peces que allí se criaban.

Suelta de 20.000 alevines en Cangas

"Este es el día que más sentido le da al trabajo que hace la asociación durante el año", reconoce su presidente Román Herrero, que recuerda que la de este año marca un antes y un después en las repoblaciones que puede hacer el colectivo. "Es el primer día de una nueva etapa que empieza Fuentes del Narcea", comenta Herrero, que asegura que a partir de ahora el colectivo se va a replantear cómo hacer las repoblaciones y así se lo ha trasladado a la Administración regional.

"Tenemos serias dudas de la efectividad que tienen las repoblaciones; hasta que no haya un estudio que diga que merece la pena nos plantearemos hacerlas con menos truchas y que ya sean peces de un año, dos o tres, para ver si llegan a desovar por su iniciativa, porque son truchas que ya sus progenitores nacieron en cautividad", expone el presidente del colectivo con sede en Cangas del Narcea. Para él lo importante es que las sueltas que se realicen "aporten algo positivo al río".

Participantes en la suelta de alevines. / D. Álvarez

Cuenta que, hasta ahora, los estudios "en ningún caso ponen de manifiesto que haya un aumento de la población donde se sueltan las truchas, sino que cuando vuelves a comprobar el río se ve que la capacidad de carga es prácticamente la misma que antes de hacer la suelta, lo único que sí se nota es que el individuo autóctono desaparece a favor del de la repoblación".

Ajenos al debate sobre la efectividad de las repoblaciones, los usuarios del CAI Penlés disfrutaron de una jornada que tienen marcada en el calendario y de la que disfrutan enormemente. “Nos presta mucho este día porque nos juntamos con los pescadores, ya somos todos familia, tenemos mucha amistad”, reconoce Bibiana Losas, que realizó la suelta de un buen número de alevines junto al concejal de Ganadería, Ángel Menéndez.

A la cita también acudió el alcalde, José Luis Fontaniella, y el director ejecutivo de la Fundación EDP, Juan García-Ovies, que señaló que “esta actividad une dos compromisos fundamentales para la Fundación: cuidar del entorno natural y fomentar la inclusión social”.