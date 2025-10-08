Inclusión y naturaleza: usuarios del CAI Penlés ayudan a repoblar el Narcea con 20.000 truchas
La asociación de pescadores "Fuentes del Narcea" inicia una nueva etapa tras la rotura de la presa de Villajur hace unos meses, en una jornada de suelta de alevines en la que colabora la Fundación EDP
La asociación de pescadores "Fuentes del Narcea" soltó en el río Narcea, a su paso por Cangas del Narcea, unos 20.000 alevines de trucha durante la jornada del miércoles. Un día muy especial porque no lo hicieron solos, contaron con la ayuda de los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Penlés, en una actividad que cuenta con la colaboración de la Fundación EDP. Además, para la asociación también supone el inicio de una nueva etapa después haber sufrido un duro revés hace un año: la rotura de la presa que lleva el agua al centro ictiogénico de Villajur, lo que provocó la muerte de la mayoría de los peces que allí se criaban.
"Este es el día que más sentido le da al trabajo que hace la asociación durante el año", reconoce su presidente Román Herrero, que recuerda que la de este año marca un antes y un después en las repoblaciones que puede hacer el colectivo. "Es el primer día de una nueva etapa que empieza Fuentes del Narcea", comenta Herrero, que asegura que a partir de ahora el colectivo se va a replantear cómo hacer las repoblaciones y así se lo ha trasladado a la Administración regional.
"Tenemos serias dudas de la efectividad que tienen las repoblaciones; hasta que no haya un estudio que diga que merece la pena nos plantearemos hacerlas con menos truchas y que ya sean peces de un año, dos o tres, para ver si llegan a desovar por su iniciativa, porque son truchas que ya sus progenitores nacieron en cautividad", expone el presidente del colectivo con sede en Cangas del Narcea. Para él lo importante es que las sueltas que se realicen "aporten algo positivo al río".
Cuenta que, hasta ahora, los estudios "en ningún caso ponen de manifiesto que haya un aumento de la población donde se sueltan las truchas, sino que cuando vuelves a comprobar el río se ve que la capacidad de carga es prácticamente la misma que antes de hacer la suelta, lo único que sí se nota es que el individuo autóctono desaparece a favor del de la repoblación".
Ajenos al debate sobre la efectividad de las repoblaciones, los usuarios del CAI Penlés disfrutaron de una jornada que tienen marcada en el calendario y de la que disfrutan enormemente. “Nos presta mucho este día porque nos juntamos con los pescadores, ya somos todos familia, tenemos mucha amistad”, reconoce Bibiana Losas, que realizó la suelta de un buen número de alevines junto al concejal de Ganadería, Ángel Menéndez.
A la cita también acudió el alcalde, José Luis Fontaniella, y el director ejecutivo de la Fundación EDP, Juan García-Ovies, que señaló que “esta actividad une dos compromisos fundamentales para la Fundación: cuidar del entorno natural y fomentar la inclusión social”.
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)