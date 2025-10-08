Las piezas del ceramista cangués heredero de la alfarería de Llamas del Mouro protagonizan un cupón de la ONCE

La alfarería de Llamas del Mouro, a través de la reinterpretación que realiza de su reconocida cerámica negra Raúl Mouro será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo lunes 13 de octubre. Una imagen de varias de las piezas creadas por el ceramista cangués, galardonado con el Premio Nacional de Artesanía 2024 en la categoría de Producto por su serie “Piel de Mouro”, se muestran en el centro del cupón con una leyenda en la que puede leerse: “Alfarería Llamas del Mouro” y el nombre del autor.

El cupón de la ONCE que saldrá el próximo lunes con la imagen de la cerámica de Raúl Mouro. / Cedida a LNE

La iniciativa se enmarca en la serie “Arte a mano”, con la que la ONCE quiere visibilizar la artesanía más popular de todo el país. Para ello, están emitiendo un cupón por cada una de las 17 Comunidades Autónomas, siendo en Asturias la obra de Raúl Mouro y la tradición de la cerámica negra la seleccionada, algo que sorprendió al artista: “No fue algo buscado ni que te esperes, así que te sorprende cuando la ONCE se interesa por tu trabajo y, por supuesto, dices que sí”.

Raúl Mouro confiesa que para él poder ver sus piezas en un cupón es “muy gratificante” y, sobre todo se muestra muy contento “porque va a dar mucha visibilidad a la cerámica negra, que es la homenajeada”.

Llegará a cinco millones de personas

Serán cinco millones de cupones los que difundirán por todo España la obra de Raúl Mouro y sus raíces. “Cuantitativamente va a llegar a muchísima gente, porque todo el que compra un cupón en algún momento se para a ver la foto, así que confiamos en que pueda tener repercusión, porque nos van a ver a Asturias, a Cangas del Narcea - porque la cerámica es de aquí -, a la alfarería tradicional de Llamas del Mouro y a mis piezas”, resume.

Durante la presentación del cupón, en la que estuvieron presentes Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias, y Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en el Principado, acompañadas del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; la directora general de Empresa y Comercio, Arancha González, y del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, Raúl Mouro recordó y agradeció el trabajo de sus ancestros por preservar esta artesanía.

"Quiero tener un recuerdo para los que ya no están que desgraciadamente nunca han tenido un reconocimiento público. Este es un homenaje, un reconocimiento y toda mi admiración hacía ellos", les reconoció.

Arte con tradición familiar

Su obra nace de la tradición familiar que se remonta siglos atrás, un legado que su abuelo Jesús Rodríguez Garrido se empeñó en evitar que se perdiese. Por ello inculcó a sus hijos y nietos que mantuviesen la tradición de seguir realizando la peculiar cerámica negra que da a conocer a la localidad de Llamas del Mouro, en Cangas del Narcea. El objetivo del abuelo se logró porque la cerámica negra tradicional continúa viva en Llamas del Mouro y Raúl Mouro, ubicado en Sillaso, ha decidido reinterpretarla y transformar las piezas tradicionales en arte moderno.

Ahora, Raúl Mouro espera impaciente la llegada del lunes para ver el cupón ya en venta y fantasea con la idea de que la suerte haga que toque en Asturias: “Sería cerrar el círculo de forma perfecta”.