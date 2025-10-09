Cangas se suma a la fiebre del pádel e inicia la construcción de tres pistas

El solar de La Cortina de Cangas del Narcea está en el proceso de transformación en tres pistas de pádel. Las obras comenzaron esta semana y la previsión es que para el próximo 15 de este mes de octubre los trabajos puedan estar finalizados. El coste del equipamiento deportivo es de 119.599 euros y está subvencionado con fondos europeos del programa Leader en un 70 por ciento, es decir, la ayuda financiará 83.719 euros del total, el resto lo asume el Ayuntamiento.

Con el inicio de la obra, muchos vecinos han manifestado su malestar por que el solar situado a la entrada de la villa y que fue inicialmente pensado para ubicar el centro de salud y posteriormente una residencia de mayores pase a convertirse en equipamiento deportivo, anulando también el espacio de aparcamiento, que era para lo que hasta ahora se estaba usando.

El solar destinado a las pistas de pádel. / D. Álvarez

"Somos conscientes de que el hecho de que se hagan ahí unas pistas de pádel hará que 30 vehículos, que son los que se retiran de esa zona que se va a ocupar, ya no puedan aparcar, pero a Cangas no le faltan solo 30 aparcamientos, le faltan al menos 200 y estamos tratando de solventarlo", asevera el alcalde, José Luis Fontaniella, que recuerda que el solar por su situación cercana al río Narcea se considera zona inundable y "no se deja edificar absolutamente nada que tenga pilares y hormigón".

Fontaniella detalla que una vez que el Gobierno regional les informó de que la residencia del ERA no podría ubicarse en ese solar, en lo primero que pensaron fue en realizar varias plantas de aparcamiento. "Nos pusimos en contacto con una empresa que hace estructuras móviles, pero para hacer aparcamientos en planta tienen que tener una mínima estructura de anclaje que ya nos provocaba problemas con la declaración de zona inundable, además hablamos de una inversión de tres millones de euros, que excede la capacidad municipal para poder asumirlo", expone.

Pádel, un deporte en auge

Así que el terreno de uso dotacional, es decir, para albergar servicios y equipamientos públicos, encajaba para poder desarrollar un proyecto de ámbito deportivo, para cuya puesta en marcha también se podía acceder a una subvención. El equipo de gobierno apostó por el pádel por ser un deporte en auge y con numerosos seguidores en el concejo. "Creamos así un servicio deportivo adicional, además tenemos gente que se está yendo a otros concejos limítrofes para practicarlo", añade el regidor, que insiste en que siguen trabajando para resolver la escasez de aparcamientos en la villa y anuncia que "más pronto que tarde comunicaremos una solución alternativa, no a esos treinta aparcamientos que se pierden ahora, sino al problema general que hay".

Las pistas de pádel que se instalarán estarán homologadas para acoger competiciones de nivel nacional e internacional. Los profesionales encargados de la redacción del proyecto, Pedro Zapico y Luisa Zapico, de Zeta Técnica, eligieron a un fabricante de pistas valenciano y a su modelo Álex Arroyo, nombre del jugador profesional de pádel en España.

La obra consistirá en adecuar el solar y la posterior instalación de las pistas, que llegarán en piezas. Unas pistas que contarán con un césped texturizado, cerramiento transparente individual y que estarán separadas por una distancia de dos metros entre cada una.