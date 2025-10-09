Recordar una vendimia de antaño, degustación de vino de Cangas, música en directo, talleres infantiles: todo lo que ofrece la XXIII Fiesta de la Vendimia canguesa

La popular Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea, que cada edición – y ya cumple veintitrés - atrae a más público para sumergirse en la tradición y cultura vinícola del Suroccidente asturiano arranca su programación de actos este viernes, que se extenderá hasta el domingo.

En esta edición, se estrenan unas jornadas vitivinícolas que llevan por título “El fascinante mundo del vino” que se desarrollarán el viernes por la mañana en el auditorio de la Casa de Cultura. Este encuentro reunirá a tres figuras, referentes nacionales en el ámbito vinícola, que compartirán su experiencia en torno al enoturismo, la identidad de los vinos de Asturias y los retos de futuro del vino de Cangas.

El encargado de abrir las ponencias es el comunicador y autor de más de 25 libros sobre vino y enoturismo Lluis Tolosa que iniciará su ponencia “El boom del enoturismo en el mundo” a las 11.00 horas.

A las 12.30 horas, el periodista especializado y divulgador del mundo del vino, además de presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) José Luis Murcia – quien además el sábado se convertirá en Cofrade de Honor de la Cofradía del Vino de Cangas - llevará al público “De vinos por Asturias: tradición, originalidad y buen yantar”.

Cerrará el ciclo de ponencias, a partir de las 13.30 horas, el enólogo y divulgador Joaquín Gálvez, más conocido en el mundo del vino como “Wineman”, con una charla sobre el vino de Cangas: “El futuro del vino de Cangas está en su pasado”.

“A través de estas jornadas, queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel del vino como motor económico, recurso turístico de primer orden y símbolo de nuestra identidad territorial”, subraya la concejala de Cultura, Tania Rodríguez, que recuerda que “la viticultura canguesa es hoy un ejemplo de resiliencia, innovación y arraigo, y merece ocupar el lugar que le corresponde en el panorama vitivinícola nacional e internacional”.

Inauguración oficial

El plato fuerte de la primera jornada será a las 19.30 horas con la inauguración oficial en el patio del Ayuntamiento. En ese momento se entregará la Cepa de Oro al neurorradiólogo Juan Miguel Macho, así como el Racimo de plata al viticultor, José Manuel Tejón, galardones que entrega la Junta Local de Hostelería, organizadores del festejo. También tendrá lugar el hermanamiento del Ayuntamiento de Cangas con el gallego de Meis.

Los vendimiadores tras el carro del país durante el desfile por las calles de Cangas en la edición de 2024. / Demelsa Álvarez

No obstante, a partir de las 18.00 horas, ya se podrá disfrutar por las calles de la villa del ambiente del mercado artesano en el que habrá venta y degustación de productos artesanos agroalimentarios, música y actividades infantiles. A la misma hora, también las bodegas de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas, ubicadas en el “Espacio Antón Chicote” (patio del Ayuntamiento) comenzarán a ofrecer sus vinos al público.

Durante la tarde también se desarrollarán talleres infantiles vinculados al mundo vinícola y cerrarán los actos el hermanamiento entre la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo y la canguesa en la Casa de Cultura, así como, el concierto de “Perdizes”, en el patio del Ayuntamiento.

El sábado, XXI Gran Capítulo

El sábado, a las 11.00 horas, abrirá sus puertas el mercado artesano de la vendimia en la plaza La Oliva y la degustación de vinos en el "Espacio Antón Chicote" y, a las 11.30 horas, será el desfile de la Cofradía del Vino de Cangas por las calles de la villa, previo a la celebración de su XXI Gran Capítulo, con el nombramiento de los nuevos cofrades. Este año los elegidos son José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV); el cocinero asturiano Cristian González, conocido por su programa en la TPA, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el presidente de la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo, Maximino Rodríguez, colectivo con el que los cangueses realizarán su tradicional hermanamiento.

Los hermanos Chistian y Hugo Fernández y los integrantes de la peñaa «La Castaña» Ovidio Urí­a y José Antonio Díez, agarrados por los hombros pisan los racimos de albarí­n blanco y carrasquín, ante la atenta mirada del actor que representó en la ceremonia al séptimo conde de Toreno, José Marí­a Queipo de Llano, en 2024 / Demelsa Álvarez

Durante toda la jornada habrá infinidad de actividades como catas de vino, maridajes, talleres infantiles o música en directo, que darán paso al momento clave del festejo: la representación de la pisada tradicional de la uva. El espectáculo comenzará a partir de las 19.30 horas con el desfile por el centro de la villa del carro cargado con uvas y tirado por bueyes para revivir las vendimias de antaño. Su destino es el patio del Ayuntamiento donde tendrá lugar la recreación de la pisada tradicional de la uva.

Las distinciones de la DOP, el domingo

El domingo habrá en Cangas otra jornada cargada de mucha actividad. El mercado artesano volverá a abrir sus puertas en La Oliva. De nuevo habrá talleres, catas y degustación de vino en el "Espacio Antón Chicote". Es el escenario en el que la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas entregará a partir de las 12.00 horas sus galardones "Uva verde", "Uva madura" y "Artesano Mayor".

Por su parte, el Museo del Vino prepara una programación especial para este puente festivo, con vendimia infantil, visitas teatralizadas y catas de vino.