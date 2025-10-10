La Cofradía del Vino de Cangas estrena nueva etapa: relevo en la presidencia tras dos décadas con Raúl Teimil al frente

La Cofradía del Vino de Cangas nació en 2003. Desde entonces Alfredo García se hizo socio y enseguida entró a formar parte de su junta directiva. Este año le ha tocado dar un paso más y asumir la presidencia del colectivo, un cargo que desde su fundación había recaído en Raúl Teimil. Su debut como Cofrade Mayor lo hará este fin de semana, cuando se celebran los actos principales de la asociación coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia.

“La celebración de este Gran Capítulo será especial, estoy un poco nervioso, aunque sé cómo va todo, una cosa es estar en la trastienda y otra tener que salir a primera plana”, confiesa García, que recuerda que año a año ha ido involucrándose más en la actividad del colectivo hasta que ha llegado el momento de dar el relevo a Raúl Teimil “al que agradecemos todo lo que hizo por la cofradía desde su fundación”.

Explica que cuando se convocaron las elecciones a renovar la junta directiva “nadie se decidía a dar el paso”, así que asumió la responsabilidad de ponerse al frente del centenar de socios que componen la cofradía. No obstante, advierte que lo hace por un tiempo limitado de unos cuatro años. “No quiero perpetuarme en el cargo, espero que la juventud se implique porque es el futuro y yo siempre estaré apoyando a quien sea Cofrade Mayor”, señala.

De hecho, en la nueva junta directiva repiten prácticamente todos los integrantes, pero han logrado incluir a tres nuevos vocales que aportan juventud: Alejandro Mata, María Menéndez y Sara Vicente.

Por la izquierda, arriba, María Menéndez, Alejandro Mata, Joaquín Fernández, Alfredo García y Fernando González. Abajo, por la izquierda, Sara Vicente, Aniceto Álvarez, Nieves Fernández y Belén González. / Aniceto Álvarez

Embajadores del concejo

El nuevo Cofrade Mayor incide en la importancia del trabajo de la cofradía en la promoción tanto del vino de Cangas como del propio concejo: “Somos embajadores gratuitos, vamos por todos los sitios pagando los gastos de nuestro bolsillo dando a conocer nuestro vino y nuestra tierra, su gastronomía y todo lo significa”. Sin ir más lejos, el pasado sábado una representación, entre quienes se encontraba Alfredo García, viajó a Colindres, en Cantabria, para participar en los actos del Gran Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte. Además, durante este fin de semana en Cangas del Narcea se podrán ver representantes de hasta 21 cofradías de diferentes puntos de Asturias y de España.

Precisamente, la oportunidad de viajar y promocionar Cangas del Narcea fue lo que le atrajo de formar parte de este colectivo gastronómico desde que nació hace más de veinte años. “En Cangas tienes que involucrarte en algo para no tener una vida sedentaria y a mí me gusta el vino y viajar me encanta, además estar en la cofradía te permite llevar el nombre del concejo por diferentes lugares y venderlo y ves que en muchos lugares no sabían ni dónde estamos”, reconoce.

Miembros de la Cofradía del Vino, con Alfredo García a la derecha, en Cantabria el pasado fin de semana. / Cedida a LNE

Involucrado en otros colectivos del concejo

La Cofradía del Vino no es la única asociación en la que Alfredo García está involucrado. Fue el impulsor de la Cofradía del Santo Cristo de la Salud de Cangas del Narcea, creada hace cinco años para impulsar la Semana Santa canguesa. Una iniciativa por la que García asegura que llevaba mucho tiempo insistiendo para que se pusiera en marcha y que logró que se llevase a cabo con el apoyo del sacerdote Juan José Blanco. Comenzó siendo el Hermano Mayor, pero “solo para que arrancase, quería que estuviese al frente gente más joven y está en buenas manos”, recalca en referencia al actual Hermano Mayor, Manuel Rodríguez.

El otro colectivo en el que está involucrado es en la asociación de Amigos del Camino de Santiago “El Acebo”, que cuenta con al menos dos décadas de historia. “Aunque por Cangas no pasa el Camino de Santiago, la ruta comienza desde que sales de casa”, comenta. La asociación se encarga de dar las credenciales y realiza una peregrinación anual al santuario del Acebo, además de celebrar una cena de Navidad en la que nombran a un Socio de Honor.