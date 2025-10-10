Los expertos coinciden: el vino de Cangas vive su mejor momento y se puede situar como destino enoturístico de referencia

El futuro del vino de Cangas está “más que garantizado”. Es el mensaje que han compartido esta mañana los expertos que han estrenado las primeras jornadas vitivinícolas tituladas “El fascinante mundo del vino”, organizadas por el Ayuntamiento cangués, que sirven para dar pie al inicio de la celebración de la Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea, cuya inauguración oficial será esta tarde, a las 19.30 horas, en el patio del Ayuntamiento.

El enólogo y divulgador Joaquín Gálvez, más conocido en el mundo del vino como “Wineman”, no tiene dudas sobre el futuro del vino de Cangas y, de hecho, considera que está en su mejor momento. Haciendo un símil con el surf, Gálvez señala que “la ola de Cangas está aquí y ya van a hacer surf”.

Los argumentos que defiende es que ahora mismo el consumidor busca la singularidad de las elaboraciones y añade que “cuando hueles un vino que te ofrece la riqueza de caracteres aromáticos que aquí hay, te invita a volver”. Entre las características que destaca está “su grado alcohólico contenido, su frescura y singularidad”. Además, hace referencia a como el cambio climático está afectando y en el caso de cangas “a su favor”.

Un cambio climático que está favoreciendo que destaquen vinos del norte de Europa que comparten peculiaridades con los asturianos. Por lo que José Luis Murcia, periodista especializado y divulgador del mundo del vino, además de presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), quien también intervino en la jornada y este sábado se convertirá en Cofrade de Honor de la Cofradía del Vino de Cangas, hizo hincapié en el gran potencial de crecimiento del vino cangués: “Estos vinos van a ser muy apreciados, es lo que está pidiendo el consumidor”. Añade que los acompaña “una tradición vinícola brutal” y aplaude que “un grupo de entusiastas decidieran recuperar el viñedo, porque tuvieron una idea fantástica y con ella se recuperó aparte de la tradición una actividad económica que al menos suma parte de lo que restó el cierre de la minería”.

José Luis Fontaniella, Joaquín Fernández y Lluís Tolosa en la apertura de la jornadas. / D. Álvarez

Pero los expertos no solo ven el futuro que tiene el vino, sino toda la zona productora para atraer amantes del enoturismo. “Cangas se puede posicionar entre los destinos enoturísticos de alto nivel”, aseguró Lluís Tolosa, sociólogo especializado en enoturismo y autor de más de 25 libros sobre el sector. No duda en que Cangas del Narcea tiene “un futuro magnífico para el enoturimo” y lo cree porque las características de la zona encajan en el modelo turístico que asegura que más éxito está teniendo. “Lo que más se demanda es un enoturismo en zonas de paisaje singular, donde hay una historia de siglos de tradición y donde hay identidad y todo ello lo cumple Cangas, que además tiene variedades autóctonas y un viñedo heroico”.

Para lograr posicionarse, lo que aconseja Tolosa es creérselo y desechar el complejo de ser una Denominación de Origen Protegida (DOP) pequeña (la canguesa es la más pequeña de España). “La apuesta aquí es creernos que ser pequeños nos hace importantes”, subraya.

Además, avanza que la zona de producción de vino de Cangas se puede beneficiar de la saturación que viven algunas zonas vinícolas. “Hay bodegas que reciben 200.000 visitas al año, con lo que los enoturistas de cierto nivel cultural y económico están dejando de ir a esas grandes bodegas y lo que buscan son pequeñas bodegas auténticas en zonas bonitas. Por lo tanto, la oportunidad está delante”.

Los tres ponentes alternaros sus intervenciones a lo largo de la mañana en el auditorio municipal de la Casa de Cultura, que se adentró hasta bien entrado el mediodía.

Inauguración oficial

Por la tarde, comenzarán las principales actividades vinculadas a la Fiesta de la Vendimia. El plato fuerte será a las 19.30 horas con la inauguración oficial en el patio del Ayuntamiento. En ese momento se entregará la Cepa de Oro al neurorradiólogo Juan Miguel Macho, así como el Racimo de plata al viticultor, José Manuel Tejón, galardones que entrega la Junta Local de Hostelería, organizadores del festejo. También tendrá lugar el hermanamiento del Ayuntamiento de Cangas con el gallego de Meis.

No obstante, a partir de las 18.00 horas, ya se podrá disfrutar por las calles de la villa del ambiente del mercado artesano en el que habrá venta y degustación de productos artesanos agroalimentarios, música y actividades infantiles. A la misma hora, también las bodegas de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas, ubicadas en el “Espacio Antón Chicote” (patio del Ayuntamiento) comenzarán a ofrecer sus vinos al público.

Durante la tarde también se desarrollarán talleres infantiles vinculados al mundo vinícola y cerrarán los actos el hermanamiento entre la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo y la canguesa en la Casa de Cultura, así como, el concierto de “Perdizes”, en el patio del Ayuntamiento.