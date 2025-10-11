La pisada tradicional de la uva de la Fiesta de la Vendimia conquista a niños y mayores: centenares de personas disfrutaron de la recreación histórica

La Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea no defrauda. La capital canguesa se llenó de visitantes y vecinos para disfrutar del vino de Cangas y de su tradición. Durante todo el día, las calles centrales de la villa estuvieron abarrotadas, pero sin duda, uno de los momentos más concurridos fue el de la representación de la pisada tradicional de la uva. Un acto que despierta los recuerdos de muchos y a otros los lleva a conocer una costumbre y forma de trabajar desconocidas.

Martín González, de cinco años, se sumó este año al desfile previo a la pisada ocupando un lugar protagonista en la comitiva, ya que iba en el carro del país que lleva las uvas y del que tiran dos bueyes, los de su abuelo José Manuel González “Tiso”. Fue él quien le animó a sumarse al desfile junto a sus primos Paula y Carmelo Álvarez González, con la idea de ir formando a las nuevas generaciones que mantengan la parte tradicional del festejo.

Hace 23 años, siendo muy pequeños se involucraron en el festejo los hermanos Christian y Hugo Fernández, quienes también empezaron a ir montados en el carro y en cuanto fueron lo suficientemente mayores se convirtieron en los encargados de hacer la pisada de la uva junto a los miembros de la peña “La Castaña”, labor que siguen desarrollando junto a Ovidio Uría y José Antonio Diez.

Ellos cuatro son los encargados de descargar las uvas en el pisón una vez que el desfile llega al patio del Ayuntamiento, después de recorrer la villa. Agarrados por los hombros para mantener el equilibrio y caminando con sus pies descalzos acompasados y en círculo, fueron pisando los racimos hasta obtener el mosto.

Así se vivió la recreación histórica de la pisada de la uva en la Fiesta de la Vendimia / D. Álvarez

Mientras tanto, dos actores que encarnaron esta vez a los padres del primer conde de Toreno, Suero Queipo de Llano y Valdés y Catalina Bernaldo de Quirós, introdujeron al público en la historia vinícola de Cangas del Narcea y en la importancia que tuvo la familia de los condes de Toreno en el sector.

Una vez el mosto de la uva estuvo listo, con un cachu se repartió entre los presentes y se brindó por la memoria del bodeguero y viticultor Antón Chicote. Luego, se abrió al público la posibilidad de poder disfrutar de ese mosto obtenido de manera tradicional.

Los actos de la Fiesta de la Vendimia aún continuarán durante todo el domingo, siendo el día elegido por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas para entregar sus galardones. Este año la “Uva Verde” recaerá en la Junta Local de Hostelería de Cangas, la “Uva Madura”, en el empresario tinetense Agustín Menéndez, que hasta este año fue presidente de la IGP Chosco de Tineo; y se reconocerá como “Artesano Mayor” al viticultor de Las Barzaniellas, J. Luis Álvarez Marqués.

Además, se hará entrega del reconocimiento a la “Mejor carta de vinos” al restaurante Casa Farpón Asador, de Siero, y se realizará una mención especial a la carnicería La Fuente, de Cangas del Narcea. Todo ello, tendrá lugar a las 12.00 horas, en el patio del Ayuntamiento, donde se podrá seguir degustando el vino de las bodegas de la DOP. Mientras que en las calles continuará el mercado artesano, los talleres y la música en directo durante todo el día.