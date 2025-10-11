El vino de Cangas ya tiene cuatro nuevos embajadores: Álvaro Queipo, Cristian González, José Luis Murcia y Maximino Rodríguez sellaron su compromiso con un beso en el cacho

El indudable atractivo de la Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea sumado al sol que acompaña la jornada han hecho que las calles de la capital del concejo estén llenas de gente desde las once de la mañana, cuando comenzaba a abrirse el mercado artesano en la plaza La Oliva y a realizarse las primeras actividades de la jornada.

Sin duda, el acto principal de la mañana es la celebración del Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas, que siempre comienza con un vistoso desfile por las calles del centro en el que se pueden ver a las delegaciones de las cofradías invitadas de toda Asturias y España. Este año fueron 21 las que contaron con representación en la fiesta, lo que logró un nutrido desfile encabezado por la banda de gaitas de la Casa de Asturias de Guadarrama.

El desfile tuvo su final en el teatro Toreno, donde se celebró el XXI Gran Capítulo de la Cofradía, que este año nombró Cofrades de Honor a José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV); el cocinero asturiano Cristian González, conocido por su programa en la TPA, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el presidente de la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo, Maximino Rodríguez, colectivo con el que los cangueses realizarán su tradicional hermanamiento.

“Tenéis un vino fantástico y encima os corren los vientos a favor, estáis en unos momentos en el que el tipo de vino que hacéis es el que mayoritariamente pide el consumidor”, ha destacado José Luis Murcia durante su intervención tras ser nombrado Cofrade de Honor. El periodista especializado y divulgador del mundo del vino, describe el vino de Cangas como “equilibrado, con buena acidez, además tenéis unos blancos perfectos y unos tintos maravillosos para beber incluso en verano”. Por lo que no ha dudado en reconocer que los vinos cangueses tienen “un presente y un futuro fantástico y sobre todo un poso de tradición, una cultura y un pueblo donde se mama el amor y la cultura del vino por los cuatro costados”.

El presidente del PP regional, Álvaro Queipo, ha recibido el título con “una alegría inmensa”. “Como nieto, sobrino e hijo de cangueses me siento en casa, y es un enorme honor el que siento hoy”, ha señalado. Queipo se ha comprometido públicamente a defender y llevar el vino de Cangas “allá donde tenga oportunidad”. Y ha recordado que en Asturias hay dos bebidas que son “nuestra alma”, en referencia al vino y a la sidra.

El popular no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer públicamente al cofrade que se encargó de llevar su candidatura a la asamblea en la que se votaron los Cofrades de Honor. Se trata del exalcalde cangués, el socialista José Manuel Cuervo, con quien le une una amistad entre familias. “En estos tiempos de ruido y enfrentamiento es portentoso lo que acaba de hacer el vino de Cangas, que sea un socialista el que proponga a un popular para recibir esta distinción y que sea el cariño y el amor al vino lo que nos una en este acto”, ha destacado.

El televisivo cocinero Cristian González reconoce que para él es un “honor muy grande poder ser embajador de este vino que cuenta la historia de Asturias en cada sorbo que bebemos de él”. En su intervención ha insistido en que el vino de Cangas es “uno de los mejores del mundo” y se ha comprometido a defenderlo “a capa y espada, haré millones de recetas con él, es más en mi próximo libro muchas de las recetas van con vino de Cangas, así que aquí tenéis un defensor más de esta tierra y defensor a ultranza de este maravilloso vino”.

Por su parte, el presidente de la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo además de sumiller, Maximino Rodríguez, quien ha asegurado que no le será difícil llevar a cabo el encargo de ser embajador del vino cangués. “Por mi profesión de sumiller soy conocedor de la difícil trayectoria de esta zona para abrirse paso en el mundo del vino y lo ha conseguido”. La cofradía que representa y la del vino son las que se han hermanado en esta edición de la fiesta y para él es “un acierto, porque son dos preciados bienes gastronómicos asturianos que pueden considerarse imprescindibles el uno con el otro”.

Los actos continúan durante toda la tarde con uno de los actos más esperados del fin de semana: la pisada tradicional de la uva en el patio del Ayuntamiento a partir de las 19.30 horas, después del desfile del carro del país y los bueyes por las calles del centro de la villa.