El vino de Cangas festeja la vendimia con una producción que "hará historia": “Tenemos la mayor cosecha jamás recordada y de una calidad que roza la perfección”

La Fiesta de la Vendimia se inauguró ayer con la celebración del final de una cosecha histórica en los viñedos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas. Esta misma semana se recogieron las últimas uvas de una vendimia que ya lleva el apellido de histórica. Así lo expuso el presidente de la DOP, Adrián Fernández, en su intervención en el acto inaugural de la fiesta que organiza la Junta Local de Hostelería en honor al vino y a sus viticultores y bodegueros.

Público asistente al acto inaugural de la Fiesta de la Vendimia. | D. ÁLVAREZ

"Este es el año de la plenitud, nuestras cepas nos han regalado la mayor cosecha jamás recordada y de una calidad que roza la perfección", aseguraba Fernández en la apertura del acto. Unos buenos datos de producción que también se transformarán en unos buenos vinos. "Los mostos auguran vinos de una finura y profundidad que harán historia", insistió el presidente de la DOP, que es bodeguero y viticultor en Ibias.

Una buena noticia que dio paso al acto central de esta jornada, la entrega de los galardones de la Junta Local de Hostelería. Por un lado, la Cepa de Oro, que este año recayó en el neurorradiólogo Juan Miguel Macho. Aunque es cántabro de nacimiento, su familia materna es canguesa, del pueblo de Llamera, y sus vínculos con el concejo se hicieron aún más fuerte cuando se casó con la canguesa Carmen Otero, con quien quiso compartir la distinción recibida.

"Mi amor por Cangas fue fructificando, y es que me habéis metido orgullo cangués en vena, para mí este premio es un final feliz, me siento cangués y muchas veces me sorprendo lejos de aquí diciendo que soy de Cangas", reconoció el galardonado en una emotiva y aplaudida intervención, en la que también se comprometió a ejercer de embajador "con todo lo que pueda de Cangas y de su vino".

El Racimo de Plata reconoce la trayectoria de un viticultor y este año recayó en José Manuel Tejón, del pueblo de Curriellos, más conocido en Cangas del Narcea por su labor como policía local. Desde su jubilación se ha entregado al trabajo en la huerta y la viña familiar que ha ido pasando de generación en generación. "Es un honor este reconocimiento que simboliza lo que somos, unas gentes y una tierra con historia, con tradiciones y con gran dedicación para mantenerlas vivas", subrayó al recibir el galardón.

Como novedad, también se realizó un hermanamiento de Cangas con el concejo pontevedrés de Meis (Galicia) con el que comparte la tradición vinícola y su ubicación en el interior de la provincia.

La inauguración de la fiesta contó con la presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y la directora general Agricultura, Begoña López. Por parte de los hosteleros, también intervino el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida.