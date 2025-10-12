La DOP Cangas entrega sus distinciones: entre los galardonados están los hosteleros cangueses por su apuesta "muy fuerte" por el vino
La marca de calidad estrenó un concurso de cartas de vino en restaurantes en el que se llevó el premio el sierense Casa Farpón
La Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea cerró tres días de intensa celebración en torno al vino y su tradición con los actos centrales de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas. Se trata de un acto en el que el consejo regulador de la marca de calidad realiza sus reconocimientos. Precisamente, este año entregó su “Uva verde” a la Junta Local de Hostelería para agradecerles su apuesta “muy fuerte” por los vinos de la DOP y también por su labor impulsando iniciativas que atraer visitantes al concejo.
Un reconocimiento que el presidente de los hosteleros, José Manuel García "Manolito", agradeció por ver en la distinción que se valora que "algo estamos haciendo bien". A su vez confesó que “cada vez se consume más vino, y es que el tinto es bueno, pero el blanco quizá sea el mejor de España”.
La “Uva madura” fue para el empresario tinetense Agustín Menéndez, que presidió durante 16 años la IGP Chosco de Tineo. Un galardón con el que le reconocen su contribución en favor del vino de Cangas. Ambos productos se hermanaron y han viajado juntos a múltiples ferias. “El vino y el chosco son productos emblemáticos de nuestra tierra, además de únicos y tenemos que tirar por ellos”, destacó después de agradecer el galardón.
El viticultor José Luis Álvarez Marqués, más conocido como “Barzaniellas”, fue distinguido como “Artesano Mayor” por su trayectoria pegada al viñedo. Aunque fue minero, nunca dejó de trabajar el viñedo familiar, con más de 200 años de historia. Además, sumó otro viñedo centenario y realizó una nueva plantación. Sus viñedos son para producción de vino casera, aunque también vende uva a la bodega Monasterio de Corias. “Para un cangués el vino y el viñedo son lo máximo, es una reliquia y da mucho trabajo, pero en mi mesa nunca falta un buen vino”, expuso.
Este año la DOP estrenó un concurso para encontrar la mejor carta de vinos DOP Cangas en la restauración y el premio se lo llevó el asador Casa Farpón, de Siero. Su sumiller, el murciano Juan Luis García Ruiz, asegura que apostó sin dudarlo por los vinos cangueses por ser “tan auténticos, que representan como pocos un territorio y una historia. Su carácter, personalidad y su conexión con la tierra me conquistaron desde el minuto cero”.
Además, hubo una mención especial para la carnicería canguesa La Fuente, por tener una selección de vinos de la DOP con más de 30 referencias.
La programación del festejo continua con actividades y talleres durante toda la tarde.
