El cadete femenino de baloncesto inició su temporada de partidos en casa: con derrota en el primer enfrentamiento contra IES Virgen de Covadonga

El cadete femenino del Club de Baloncesto Cangas del Narcea inició este sábado su temporada y lo hizo en casa, en el polideportivo municipal de El Reguerón. Las jugadoras tuvieron un buen arranque de temporada, a pesar de que la victoria se la llevó el equipo visitante el IES Virgen de Covadonga.

“Buen inicio de nuestras chicas que se mostraban concentradas y realizando un buen juego, la segunda parte nos costó un poco más fruto de los nervios y del buen hacer del rival”, valoran desde el club.

Un momento del partido del junior masculino en Gijón. / C. B. Cangas del Narcea

El domingo fue el turno para el junior masculino que ya lleva varios partidos disputados, ya que su temporada comenzó ya en septiembre. En este caso, los de Cangas del Narcea se desplazaron a Gijón para competir frente al Real Grupo de Cultura Covadonga B, que se llevó la victoria.

“Buen inicio partido para nuestro equipo, que le permitió no perder la cara al partido en los dos primeros cuartos”, relatan desde el club. No obstante, “el cansancio debido a la corta rotación y el buen hacer del equipo local” llevaron a los cangueses a la derrota. A pesar de ello, el club destaca que “el equipo está mejorando y compite en gran parte de los partidos”.