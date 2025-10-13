La Fiesta de la Vendimia se despide celebrando "un lleno absoluto"

La Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea se despidió este domingo celebrando el éxito de asistencia de público. La propuesta atrae cada vez a más visitantes y la organización cree que este ha sido un año de récord de asistentes.

“Igual que en los viñedos fue año de récord con la mejor cosecha, la fiesta también fue la mejor, con récord de gente”, asegura el presidente de la Junta Local de Hostelería, José Manuel García “Manolito”.

Los hosteleros, al frente de la organización del evento, ya están pensando en como mejorar la fiesta de cara a la siguiente edición porque se están percatando de que “los espacios se nos están quedando pequeños”. De hecho, el patio del Ayuntamiento, donde se celebra la representación de la pisada tradicional de la uva se abarrota para poder disfrutar del momento. Por ello, la organización ha optado por colocar una pantalla gigante en la fachada del ayuntamiento para que la gente lo pueda seguir también desde la plaza, que este sábado estaba a rebosar.

Un momento de la pisada tradicional de la uva del sábado. / D. Álvarez

Coincide que el patio del Ayuntamiento también es el lugar elegido para colocar los puestos de las diferentes bodegas de la Denominación de Origen Protegida Cangas que participan en la fiesta, lo que hace que sea uno de los puntos más visitados, puesto que el vino autóctono es el gran atractivo de la fiesta.

El presidente de la DOP, Adrián Fernández, asegura que cada vez más notan que la gente llega a la Fiesta de la Vendimia con interés por probar los vinos. “Ha habido un lleno absoluto en todo Cangas, ha sido fabuloso y la gente llega de toda Asturias, pero también de Madrid, País Vasco, León y Galicia”, detalla el también bodeguero y viticultor de Ibias, que asegura que los visitantes buscan los vinos de la zona y tienen interés en conocer la cultura y tradición vinculada al sector.