Importante victoria del Narcea en Gijón frente al Asunción A: los de Cangas logran imponerse con tres goles

El Narcea logró una victoria importante este fin de semana en un partido disputado en Gijón, a mediodía, frente al Asunción A. El resultado en el marcador fue de 2-3 para los de Cangas del Narcea.

“El Narcea empezó bien el partido, creando ocasiones, pero el equipo local se adelantó en el marcador y el resto del primer tiempo el Narcea se quedó bastante bloqueado”, describe el entrenador, Andrés Linde.

No obstante, en el segundo tiempo, Linde asegura que salieron “a por el partido” y tras realizar varios cambios, empezaron a llegar las ocasiones y los goles.

“Es de desatacar al juvenil Rubén que salió en el minuto 79 e hizo los dos primeros goles, además venía de haber jugado el sábado”, recalca el entrenador. El tercer gol para los cangueses lo marcó Pola.

Fue ya en el tiempo de descuento cuando el equipo local consiguió marcar el segundo gol.

“Son tres puntos muy importantes, estamos arriba en la tabla, pero hay mucho equilibrio y va a ser un año muy duro y complicado, en el que cada punto va a costar mucho trabajo”, reconoce Linde, que asegura que tendrá que sacar el máximo provecho a la plantilla y tirar de los juveniles.

El partido del próximo domingo, 19 de octubre, se disputará en Canga del Narcea, en el campo de El Reguerón- Francisco Rodríguez García, frente al Treviense.