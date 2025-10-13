Voladores de la Guardia Civil para su patrona en Cangas de Narcea
El cuartel cangués rindió homenaje al agente jubilado Ceferino Álvarez, de la parroquia de Besullo
La basílica de Cangas del Narcea acogió la celebración de la Virgen del Pilar organizada por el cuartel cangués. Un entrañable acto en el que no faltó la seña de identidad de los festejos cangueses: los voladores. Así, una vez finalizado el acto religioso, pasado el mediodía, los voladores rompieron el cielo cangués, sorprendiendo a los centenares de visitantes que en ese momento paseaban por las calles de la viña debido a que también continuaba la celebración de la Fiesta de la Vendimia.
En la iglesia, además de la parte religiosa, los agentes aprovechan para realizar un acto homenaje a compañeros jubilados. Este año le tocó al cangués Ceferino Álvarez, natural del pueblo de Cupuertu, pero residente en Besullo. Hace un año que se jubiló, aunque había pasado a la reserva ya en 2015. Su trayectoria como en la Benemérita comenzó en Logroño y luego pasó cinco años en el País Vasco. En su vuelta a Asturias, recaló primero en Degaña y luego ya pudo trabajar durante 29 años en su concejo natal.
En el acto estuvieron presentes el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, y la alcaldesa de Allande, Mariví López.
