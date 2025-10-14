Pon a prueba tu nariz en Cangas del Narcea y descubre si eres un “supergustador” en este taller que se impartirá el viernes

El olfato es un sentido excepcional. Permite saborear los alimentos – hasta el 80 por ciento del gusto lo debemos al olfato-, y está íntimamente vinculado al mundo de las emociones, ya que los olores pueden evocar sensaciones y estados de ánimo. El próximo viernes 17 de octubre los vecinos de Cangas del Narcea podrán descubrir de forma práctica cómo funciona “nuestro sentido más primitivo” gracias al taller “Oler y saborear con el cerebro”. Una actividad enmarcada en el proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia, desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 59 localidades, del que Cangas del Narcea forma parte desde 2012.

El taller se realizará en la Casa Municipal de Cultura “Palacio de Omaña”, a las 17.00 horas. Durante el mismo, personal investigador del Instituto Cajal del CSIC explicará las bases biológicas del olfato y pondrán a trabajar las narices y cerebros de los asistentes con una serie de pruebas individuales. Un test que determina si eres o no "supergustador", y otro para medir la memoria olfativa son algunos de los retos aromáticos que esperan a los participantes.

Según Laura López Mascaraque, investigadora del Instituto Cajal del CSIC y coordinadora de la actividad, “los olores tienen efectos que escapan a nuestro control consciente y a menudo afectan a nuestro comportamiento. El olor de nuestros semejantes nos ayuda a sentir empatía y regula nuestra conducta sexual y social. Cada persona tiene un olor característico que está genéticamente determinado”.

Los tests que realicen los participantes formarán parte de un estudio que está llevando a cabo la Red Olfativa Española a nivel nacional sobre capacidad olfativa y gustativa.

Para realizar el taller es preciso inscripción previa en la Casa Municipal de Cultura "Palacio de Omaña" o llamando al teléfono 985812617.