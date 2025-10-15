Cangas del Narcea se suma al turismo de autocaravanas con la creación de una nueva área: esta será su ubicación y sus servicios

El proyecto de creación de una nueva área de autocaravanas en Cangas del Narcea ya está en el trámite de contratación en el Ayuntamiento. El espacio destinado a este tipo de vehículos se ubica en el solar de El Reguerón y contará con ocho plazas de aparcamiento y estará debidamente delimitado y acondicionado para su uso público, permitiendo la ocupación transitoria de los usuarios y ofreciendo un lugar de descanso en su itinerario.

La inversión para crear este nuevo equipamiento turístico es de 144.042,08 euros y se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration. En concreto, se subvencionarán 126.000 euros. Y el plazo de ejecución de la obra es de tres meses.

“El objetivo de este espacio es satisfacer una demanda cada vez mayor y, por otro lado, que la respuesta sea ordenada para los usuarios, que dispondrán de un área adecuada a sus necesidades y a la normativa vigente”, destacó la edil de Turismo, Tania Rodríguez.

Solar en el que se instalará el área de autocaravanas en Cangas del Narcea. / R. D. Á.

El acceso al área de autocaravanas estará controlado por un sistema de barreras automáticas y lector de matrículas, realizándose la entrada y la salida por el mismo punto. Un panel informativo detallará al usuario las normas de uso del espacio.

Cada plaza de estacionamiento contará con una superficie de 28 metros cuadrados y la zona de muelle dispondrá de una rejilla para el vaciado de aguas grises, un punto de vaciado del casete químico, dos grifos de agua y un enchufe para dar suministro eléctrico y la carga de las baterías. Además, se implementará un sistema de videovigilancia mediante cámaras de circuito cerrado para garantizar la seguridad.

Los usuarios también podrán disfrutar de una zona verde que se complementa con el cierre vegetal del equipamiento. Esta zona ajardinada estará dotada de mesas y bancos de estilo rústico con la intención de crear un espacio acogedor y sostenible.

“El área de autocaravanas contribuirá a crear un espacio amable en uno de los principales accesos a la villa desde el centro de la región. En ese punto, además, quedarán disponibles una veintena de plazas de aparcamiento”, concluyó Rodríguez.