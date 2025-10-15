Más de medio centenar de personas se concentran en Cangas para pedir el fin del genocidio en Gaza
Los manifestantes pidieron “paz, justicia y el reconocimiento de un Estado Palestino”
Más de medio centenar de personas se han manifestado ante el ayuntamiento de Cangas del Narcea para mostrar su solidaridad con el pueblo gazatí y pedir “paz, justicia y el reconocimiento de un Estado Palestino”.
En la concentración convocada por los sindicatos bajo el lema “Asturies con Palestina. Fin del xenocidiu”, el colectivo más participativo fue el del profesorado del instituto cangués. Unos 25 docentes acudieron a la concentración después de realizar una marcha desde el centro educativo hasta la plaza del Ayuntamiento con banderas palestinas.
De hecho, fue el profesor de Lengua y Literatura del instituto, Pablo Álvarez, el encargado de leer el manifiesto redactado por los sindicatos en el que se reconoce el paso que se supone que “se hayan callado las armas, que se haya detenido el insoportable bombardeo sobre la población gazatí”, pero que matizan recordando que “el acuerdo vuelve a reproducir un esquema colonial en Palestina sin contar con el pueblo palestino”.
Asimismo, en el escrito se insiste en que “ningún plan de paz será plenamente legítimo ni duradero si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, si ignora las resoluciones de Naciones Unidas” y anuncia que continuarán las movilizaciones para exigir “el fin de la ocupación ilegal histórica de Palestina y la limpieza étnica que sufre, y reclamar la aplicación de medidas internacionales contra el gobierno israelí por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ha cometido. Impunidad cero”.
A la concentración canguesa, también asistieron algunos estudiantes del instituto, aunque en menor medida de la esperada, puesto que la respuesta a la convocatoria de huelga fue masiva en las aulas, con una presencia testimonial en el instituto durante la jornada del alumnado de los cursos superiores a tercero de ESO.
La secretaria general de CCOO de Suroccidente, Beatriz Egido, agradeció la asistencia a todos los presentes y deseó no tener que volver a movilizarse para reclamar el fin del genocidio en Gaza.
En el Noroccidente, cita en Navia
Por su parte, la concentración más destacada del Noroccidente tuvo lugar en Navia con una treintena de participantes. "Vino poca gente, pero muy convencida y con una representación de sectores muy variada", señala la miembro de la ejecutiva comarcal de CCOO, Lupe Pérez. Se concentraron frente al Ayuntamiento de Navia y leyeron un comunicado.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias