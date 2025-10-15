Más de medio centenar de personas se concentran en Cangas para pedir el fin del genocidio en Gaza

Más de medio centenar de personas se han manifestado ante el ayuntamiento de Cangas del Narcea para mostrar su solidaridad con el pueblo gazatí y pedir “paz, justicia y el reconocimiento de un Estado Palestino”.

En la concentración convocada por los sindicatos bajo el lema “Asturies con Palestina. Fin del xenocidiu”, el colectivo más participativo fue el del profesorado del instituto cangués. Unos 25 docentes acudieron a la concentración después de realizar una marcha desde el centro educativo hasta la plaza del Ayuntamiento con banderas palestinas.

Manifestantes en Cangas del Narcea. / D. Álvarez

De hecho, fue el profesor de Lengua y Literatura del instituto, Pablo Álvarez, el encargado de leer el manifiesto redactado por los sindicatos en el que se reconoce el paso que se supone que “se hayan callado las armas, que se haya detenido el insoportable bombardeo sobre la población gazatí”, pero que matizan recordando que “el acuerdo vuelve a reproducir un esquema colonial en Palestina sin contar con el pueblo palestino”.

Asimismo, en el escrito se insiste en que “ningún plan de paz será plenamente legítimo ni duradero si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, si ignora las resoluciones de Naciones Unidas” y anuncia que continuarán las movilizaciones para exigir “el fin de la ocupación ilegal histórica de Palestina y la limpieza étnica que sufre, y reclamar la aplicación de medidas internacionales contra el gobierno israelí por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ha cometido. Impunidad cero”.

A la concentración canguesa, también asistieron algunos estudiantes del instituto, aunque en menor medida de la esperada, puesto que la respuesta a la convocatoria de huelga fue masiva en las aulas, con una presencia testimonial en el instituto durante la jornada del alumnado de los cursos superiores a tercero de ESO.

La secretaria general de CCOO de Suroccidente, Beatriz Egido, agradeció la asistencia a todos los presentes y deseó no tener que volver a movilizarse para reclamar el fin del genocidio en Gaza.

La concentracion de Navia. / R. T. C.

En el Noroccidente, cita en Navia

Por su parte, la concentración más destacada del Noroccidente tuvo lugar en Navia con una treintena de participantes. "Vino poca gente, pero muy convencida y con una representación de sectores muy variada", señala la miembro de la ejecutiva comarcal de CCOO, Lupe Pérez. Se concentraron frente al Ayuntamiento de Navia y leyeron un comunicado.