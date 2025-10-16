“Constancia y paciencia”: los pescadores comparten conocimientos con los usuarios del CAI Penlés en una jornada de pesca en El Arenero

Los usuarios del centro de apoyo a la integración (CAI) Penlés, en Cangas del Narcea, disfrutaron de una jornada de pesca en el coto de El Arenero, en Tineo, dentro de las actividades que organiza la asociación de pescadores “El Banzao” con motivo de la celebración de la XVII Semana de la Pesca y el Medioambiente.

Trece usuarios acompañados por cinco pescadores tanto del “El Banzao” como de la asociación “Fuentes del Narcea” pudieron coger la caña y practicar el arte de la pesca. Los más afortunados lograron echar a tierra alguna trucha, aunque todos se quejaban de que en esta ocasión estaba costando que los peces picasen.

Al final salieron una docena de truchas, pero todos disfrutaron de una entrañable jornada en la que los expertos pescadores mostraron técnica y trucos a unos alumnos con muchas ganas de aprender.

“Lo importante para ser buen pescador es la constancia y la paciencia”, les repetía el cangués Manuel “Loli” Fidalgo a cada uno de los participantes de la actividad para que no se desanimaran al ver que el tiempo pasaba sin que ninguna trucha picase.

Bibiana Losas y Manuel Fidalgo pescando. / D. Álvarez

“Lo pasamos genial”, asegura Bibiana Losas, que a pesar de no haber logrado sacar ninguna trucha tras varios intentos, confiesa que disfruta cada año de este día con los pescadores. “Una de las partes que más me gusta es el momento de la comida todos juntos, hablamos y acabamos cantando, son muy divertidos”, cuenta.

Para los pescadores también es un día de disfrute: “Junto con las repoblaciones, es uno de los días más significativo que tenemos en la asociación, porque además de pescar compartimos comida y nos reímos mucho, lo pasamos fenomenal”, recalca Román Herrero, presidente de la asociación “Fuentes del Narcea”.

Pesca con mayores y competición

Las actividades continúan mañana, con una jornada dedicada a las personas mayores de la residencia El Mirador de Tineo, que también tendrán la oportunidad de pescar acompañadas por pescadores de la asociación.

La programación se cerrará el sábado día 18 con el Encuentro Nacional de Pesca Mosca por Parejas, que se desarrollará de 8.00 a 19.00 horas en El Arenero. En el encuentro, que se desarrolla desde 2006, participarán pescadores de Asturias, Galicia, Extremadura, Castilla y León y una pareja de Portugal.

Además, es una jornada de reconocimientos en la que el colectivo de pescadores agradece la colaboración prestada por entidades y personas. En esta ocasión, la Junta directiva de la asociación decidió por unanimidad nombrar Socio del Año a Carlos Blanco Morillo, y como Entidad del Año eligió a la peña “La Resaka”. “Ambos galardones son un reconocimiento y agradecimiento a su trabajo y colaboración en las diferentes acciones que realiza el colectivo”, subrayan desde “El Banzao”.