Paula Menéndez se convierte en la “Mujer Rural” más joven de Cangas: “Es compartido, un homenaje a todas nosotras”

Paula Menéndez, de 38 años, se ha convertido en la mujer más joven en recibir el galardón “Mujer Rural” en Cangas del Narcea. Maestra de profesión, la distinción le reconoce su apuesta por el mundo rural y su tierra, así como su implicación en la vida social y cultural del concejo a través de su participación en numerosas asociaciones.

Precisamente, su candidatura salió de sus compañeras de la asociación de mujeres de Corias “Aldonza”, de la que ella es presidenta, obteniendo el mayor respaldo en la votación realizada en el Consejo de la Mujer. La entrega del reconocimiento tuvo lugar este miércoles en un emotivo acto celebrado coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

A la derecha, en primera fila, Paula Menéndez, escucha las intervenciones previas a la entrega del galardón. / D. Álvarez

“Lo primero que pensé cuando me lo comunicaron es que yo no hago nada especial”, confesó al recoger la distinción y aseguró que es un premio que “no lo siento como algo solo mío, sino que es compartido, un homenaje a todas las mujeres, porque si algo he aprendido en estos años es que cuando una mujer avanza, tiramos todos juntos”. También lo hizo extensivo a todas las asociaciones de las que forma parte.

La galardonada nació en Corias y siempre tuvo claro que su sitio estaba en el concejo que la vio nacer, porque como ella misma se define: “Soy una persona rural de nacimiento”. Así que, aunque se tuvo que ir a estudiar a Oviedo, como la mayoría de jóvenes que quiere continuar su formación postobligatoria, confiesa que “no me quedé allí ni un fin de semana, mi objetivo era regresar a Cangas, me hubiera gustado haber trabajado en la escuela de Corias, donde estudié, pero llegué tarde y ya está cerrada”. Asegura que su labor como maestra es “una de las mayores alegrías de mi vida” porque confiesa que los niños le enseñan que “el mundo puede cambiar a base de cariño y mucha paciencia”.

Intensa vida asociativa

En su tiempo libre no para, y lo reparte entre las múltiples asociaciones en las que participa. Desde la de mujeres de su pueblo hasta las relacionadas con la cultura tradicional como es la asociación cultural “El Bail.le”, el grupo “Perendengue” y la banda de gaitas “Los Terribles”, también forma parte de la asociación “ActivaCangas”, el grupo de costura “Las Toupeiras” o la peña “La Alborada”. Asegura que la vida asociativa le ha enseñado “el valor de la comunidad y la cultura” y cree que es esencial mantenerla en concejos como Cangas del Narcea “donde no tenemos tantas actividades como en una ciudad, así que si nosotros no hacemos cosas por nuestro concejo y no promovemos actividades en las que la gente pueda participar, nadie lo va a venir a hacer en nuestro lugar”.

Paula Menéndez baila la Jota con el resto de compañeros del grupo "Perendengue". / D. Álvarez

Antes de la entrega del galardón, familia y compañeras de los colectivos a los que pertenece le dedicaron unas palabras tan emotivas como las de María Josefa Fernández, presidenta de “El Bail.le” que la puso como ejemplo “de mujer rural joven que motiva a otras, que no renuncia a lo que siente o piensa, no renuncia a la tradición y que bebe de los saberes de las mujeres mayores que le precedieron”.

En el acto también intervino la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, que alabó su compromiso con el territorio y le reconoció ser “testimonio de que nuestros pueblos son un semillero de talento, convivencia y de futuro”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Alba García, aseguró que la distinción es “un agradecimiento colectivo por su alegría contagiosa, por su fuerza, generosidad, por su manera de sumar, unir y hacer pueblo. En Paula vemos reflejados los valores de la mujer rural, la constancia, la valentía y el arraigo”.

El acto se cerró con la música y los bailes tradicionales del grupo “Perendengue”, en los que la propia galardonada, como componente del grupo, participó en primera línea.