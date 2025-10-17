El mejor cocido madrileño se puede comer estos días en este restaurante asturiano (y a 1.526 metros de altitud)

El cocinero Antonio Cosmen nació en el Puerto de Leitariegos, en Cangas del Narcea, pero se ha hecho famoso en Madrid donde regenta uno de los templos culinarios del cocido madrileño, la "Cruz Blanca" de Vallecas. Su receta, galardonada en 2008 como el Mejor cocido de España, se podrá degustar estos días en su tierra natal. El restaurante "Leitariegos" que regenta su sobrino Héctor Cosmen inaugura este sábado, 18 de octubre, la quinta edición de las Jornadas del cocido madrileño. Este viernes realizaron una presentación especial acompañados por integrantes de la Cofradía del Cocido Madrileño.

"Mucha gente quería probarlo y un día decidimos hacer unas jornadas y traer el cocido a la gente del Norte, porque no todos pueden desplazarse a Madrid", relata Héctor Cosmen, encantado con la buena acogida de esta propuesta gastronómica. La cita en el conocido como techo del Paraíso (Leitariegos está a 1.526 metros de altitud) se prolongará hasta el día 27. Se recomienda reservar cita previamente, pues las plazas vuelan.

Antonio Cosmen sirviendo su cocido. / Hosanna Peña

"El año pasado contamos 635 personas, ochenta más con respecto al año anterior y este año la cosa va bien y el teléfono está sonando. Todos los años se queda gente fuera", señala Cosmen, que como su tío ha recibido prestigiosos premios como el de Mejor Pote asturiano. Su restaurante cumple su primer lustro de vida, al igual que estas populares jornadas. Está convencido de que funcionan de "altavoz" para que más gente se anime a conocer el Suroccidente y Leitariegos en particular. "Vienen a probar el cocido y luego repiten porque les gusta la zona", precisa-

El cocido de Antonio Cosmen, cocinero de renombre, tiene prestigio y renombre y, añade su sobrino, el secreto es la buena materia prima. El garbanzo castellano procede de una finca de Ávila y el compango es de origen local, a base de carne Asturiana de los Valles y de embutidos del Suroccidente.

Héctor Cosmen sirviendo el cocido. / Hosanna Peña

Gran impacto de los incendios

Héctor Cosmen espera que estas jornadas animen el otoño en Leitariegos después de un verano "atípico" a causa de los incendios sufridos en Cangas del Narcea. "Se declararon los incendios en pleno agosto con todo hasta arriba y, de repente, tuvimos días de llegar a vaciarse el comedor", señala Cosmen sobre el impacto del fuego en la hostelería local.

"Desde aquí no se ve un monte quemado, pero las alertas del GPS señalaban toda la zona como de riesgo máximo, la gente se lo tomó en serio y no venía. Desde el covid no habíamos vivido algo así. Fue una semana brutal", señala el hostelero. Afortunadamente, en septiembre la situación volvió a la normalidad y los turistas regresaron a Leitariegos.