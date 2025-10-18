La abultada cifra que el Ayuntamiento de Cangas destina a los clubes deportivos del concejo
"El trabajo de estos colectivos permite que más 15.200 personas practiquen deporte en el concejo", señala el concejal de Caza y Deportes, Marcial Fernández.
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha destinado este año un montante de 350.000 euros a promover la actividad deportiva, a través de la firma de acuerdos con diferentes asociaciones y clubes deportivos del concejo. "El trabajo de estos colectivos permite que más 15.200 personas practiquen deporte en el concejo", señala el edil de Caza y Deportes, Marcial Fernández.
El consistorio cangués destaca su apuesta por la actividad deportiva, pero también con el comercio local. No en vano, los convenios recogen el compromiso de los clubes y entidades a realizar "una inversión mínima en los negocios locales". En algunos casos, añaden, se realizan inversiones del cien por cien del gasto en los negocios cangueses.
Volumen económico de 700.000 euros
Señala el equipo de Gobierno que esta medida "ha sido muy bien acogida por los colectivos". Es más, el Ayuntamiento estima que la actividad deportiva genera una actividad económica de alrededor de 700.000 euros anuales.
El concejal de Deportes ha participado estos días en la firma de convenios con las diferentes entidades, en compañía del alcalde, José Luis Fontaniella. Este último considera "un orgullo para el concejo que las asociaciones y clubes deportivos mantengan la agenda de eventos, competiciones... que ponen a Cangas del Narcea en el mapa y que, además, contribuyen a generar riqueza convirtiéndose en un importante recurso".
