Este es el plan (solidario) que no te puedes perder este domingo en Cangas
La caminata irá precedida de dos ponencias con las que el consistorio se suma a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama
Este domingo, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se suma a la efeméride con una programación especial que incluye una doble jornada formativa y la tradicional marcha rosa por el centro de la capital canguesa.
La Casa de Cultura de Cangas acogerá a las 11:00 horas dos ponencias. La primera lleva por título "Octubre: mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama" y correrá a cargo de la enfermera, María Osendi. A continuación, intervendrá la nutricionista Judit Fernández con la charla "Nutrir para prevenir: claves de una dieta saludable". Cerrará el acto el grupo Otramiente.
A continuación, partirá de la casa de cultura la caminata rosa. El itinerario será a través del puente romano de Corias y con meta en el Ayuntamiento. Además, durante varios días se teñirá de rosa la fuente de La Reguerala y la fachada del Ayuntamiento, en solidaridad con las mujeres que sufren la enfermedad.
