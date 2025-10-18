Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el plan (solidario) que no te puedes perder este domingo en Cangas

La caminata irá precedida de dos ponencias con las que el consistorio se suma a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Una edición pasada de la caminata.

Una edición pasada de la caminata. / Demelsa Álvarez

T. Cascudo

Cangas del Narcea

Este domingo, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se suma a la efeméride con una programación especial que incluye una doble jornada formativa y la tradicional marcha rosa por el centro de la capital canguesa.

La Casa de Cultura de Cangas acogerá a las 11:00 horas dos ponencias. La primera lleva por título "Octubre: mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama" y correrá a cargo de la enfermera, María Osendi. A continuación, intervendrá la nutricionista Judit Fernández con la charla "Nutrir para prevenir: claves de una dieta saludable". Cerrará el acto el grupo Otramiente.

A continuación, partirá de la casa de cultura la caminata rosa. El itinerario será a través del puente romano de Corias y con meta en el Ayuntamiento. Además, durante varios días se teñirá de rosa la fuente de La Reguerala y la fachada del Ayuntamiento, en solidaridad con las mujeres que sufren la enfermedad.

