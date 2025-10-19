A sus 15 años, Claudia Menéndez, canguesa de Parrondo, lo tiene claro: "Yo voy a ser ganadera"

Claudia Menéndez está estudiando cuarto de la ESO en el instituto de Cangas del Narcea, pero tiene claro su profesión de futuro. "Yo voy a ser ganadera", señala esta joven de 15 años, apasionada de los animales, a los que quiere dedicarse profesionalmente. La joven es vecina de Parrondo, la aldea canguesa donde se ubica Ganadería Obispo.

Menéndez atendió a LA NUEVA ESPAÑA durante la cuadragésima Muestra Local de Asturiana de los Valles, que se celebró a principios de mes en La Imera. Hasta allí desplazó una selección de los animales con "Montaña" a la cabeza, su vaca favorita. "Para mí es la mejor por su nobleza y su comportamiento", dice de este animal de 8 años.

"Siempre me gustaron las vacas, presentarlas y también dar vida a los concursos locales", señala la joven, defensora del concurso, donde aprende de otros compañeros. Lo que sabe del ganado lo aprendió de su padre. A él no le gusta especialmente asistir a los certámenes, pero sí aconseja a su hija sobre cómo debe prepararse cada animal para estas citas.

Conexión especial con las vacas

Asegura esta joven que los animales le gustan desde bien pequeña. "Tengo una conexión especial con las vacas", relata la canguesa, a la que también le gustan los caballos. De hecho, también se presentó al certamen equino "Ecunarcea" y logró un segundo puesto en su sección con la yegua "Ninfa".

Claudia Menéndez tiene en su mente acabar la formación en el instituto cangués y después hacer un ciclo de atención en urgencias veterinarias. Con esta formación espera poder llevar un control completo de la explotación ganadera familiar, en la que cuentan actualmente con 80 cabezas de la raza Asturiana de los Valles.