A sus 15 años, Claudia Menéndez, canguesa de Parrondo, lo tiene claro: "Yo voy a ser ganadera"
"Siempre me gustaron las vacas, presentarlas y también dar vida a los concursos locales", señala la joven
Claudia Menéndez está estudiando cuarto de la ESO en el instituto de Cangas del Narcea, pero tiene claro su profesión de futuro. "Yo voy a ser ganadera", señala esta joven de 15 años, apasionada de los animales, a los que quiere dedicarse profesionalmente. La joven es vecina de Parrondo, la aldea canguesa donde se ubica Ganadería Obispo.
Menéndez atendió a LA NUEVA ESPAÑA durante la cuadragésima Muestra Local de Asturiana de los Valles, que se celebró a principios de mes en La Imera. Hasta allí desplazó una selección de los animales con "Montaña" a la cabeza, su vaca favorita. "Para mí es la mejor por su nobleza y su comportamiento", dice de este animal de 8 años.
"Siempre me gustaron las vacas, presentarlas y también dar vida a los concursos locales", señala la joven, defensora del concurso, donde aprende de otros compañeros. Lo que sabe del ganado lo aprendió de su padre. A él no le gusta especialmente asistir a los certámenes, pero sí aconseja a su hija sobre cómo debe prepararse cada animal para estas citas.
Conexión especial con las vacas
Asegura esta joven que los animales le gustan desde bien pequeña. "Tengo una conexión especial con las vacas", relata la canguesa, a la que también le gustan los caballos. De hecho, también se presentó al certamen equino "Ecunarcea" y logró un segundo puesto en su sección con la yegua "Ninfa".
Claudia Menéndez tiene en su mente acabar la formación en el instituto cangués y después hacer un ciclo de atención en urgencias veterinarias. Con esta formación espera poder llevar un control completo de la explotación ganadera familiar, en la que cuentan actualmente con 80 cabezas de la raza Asturiana de los Valles.
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- Final feliz en Mieres: aparece el joven de 15 años desaparecido desde el mediodía del jueves
- Parece Alemania pero es el norte de España: el mercado navideño más bonito a los pies de una catedral
- Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Tras la avispa asiática llega una nueva amenaza para la apicultura asturiana: así es la especie que ya causa estragos en Andalucía
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)