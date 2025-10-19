Cangas del Narcea se hermana con el municipio gallego que es el corazón del vino albariño
El alcalde cangués y la directora técnica de Vino de Cangas han sido nombrados cofrades de honor de la Confraría dos Viños Rías Baixas
Lucía Romero
Cangas del Narcea y el Vino de Cangas tuvieron un papel destacado en la feria Meus Viños, que se celebra en el concejo de Meis, considerado el corazón del vino albariño. Aprovechando la fiesta, ambos concejos celebraron su hermanamiento y también se nombró al alcalde cangués, José Luis Fontaniella, y a la directora técnica de la Denominación de Origen Protegida Cangas, Alicia Fernández, cofrades de honor de la Confraría dos Viños Rías Baixas.
La feria Meus Viños de Meis celebró su sexta edición con un amplio programa de actividades, entre las que no faltó una degustación de los vinos cangueses, acompañados de chosco de Tineo.
El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, acompañado por la edil de Cultura y Turismo, Tania Rodríguez, agradeció el trato recibido en Meis y aplaudió el hermanamiento. "Es vital que los territorios como Cangas del Narcea y Meis se unan para ganar visibilidad. Nos une la tradición vinícola, el pasado ancestral de esta actividad y su incuestionable e inmenso futuro, con bodegas profesionales de reconocido prestigio y como destino enoturista de primer orden", señaló Fontaniella, que invitó a los gallegos a conocer Cangas del Narcea.
El Alcalde entregó a su homóloga gallega una pieza de cerámica negra de Llamas del Mouro, y puso en valor "la artesanía de Cangas del Narcea y otras actividades económicas del concejo como la ganadería o la minería".
