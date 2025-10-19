Cangas del Narcea se suma al Día Mundial contra el cáncer: "Ha sido una mañana constructiva y motivadora"

Cangas del Narcea se sumó esta mañana al Día Mundial contra el cáncer con una jornada cargada de actividad. El acto central fue la tradicional "Marcha Rosa", entre la capital canguesa y Corias, a la que sumó medio centenar de vecinos.

"La Marcha Rosa es una de tantas actividades en apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas del Narcea y, una vez más, la gente responde", señaló la concejala de Emprendedores y Actividad Económica, Carmen Rodríguez.

La actividad comenzó a las 11:00 horas dos ponencias en la casa de cultura. La primera lleva por título "Octubre: mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama" y corrió a cargo de la enfermera, María Osendi. A continuación, intervino la nutricionista Judit Fernández con la charla "Nutrir para prevenir: claves de una dieta saludable". Cerró el acto el grupo Otramiente. Tras la sesión en la casa de cultura comenzó la caminata hasta Corias.

"Hemos abordado cuestiones como la nutrición y la importancia de concienciar sobre el cáncer de mama para seguir avanzando y dar más sentido aún a esta iniciativa. Ha sido una mañana agradable, constructiva y motivadora. Gracias a quienes han calzado las zapatillas por esta causa", señaló la concejala Carmen Rodríguez.