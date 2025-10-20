El Narcea cayó por dos goles a cero frente al Treviense, que va líder de la tabla

El Narcea cayó este domingo en casa frente al Treviense, líder de la tabla con doce puntos. Los cangueses ocupan la sexta posición con diez puntos y tratan de reponerse tras dos derrotas consecutivas en casa. "Todo el mundo está decepcionado. Este año posiblemente toque sufrir más", señala el entrenador de los cangueses.

El técnico Andrés Linde considera que "sin desmerecer el triunfo del equipo visitante, el Narcea realizó un gran partido". Con todo, el trabajo no fue suficiente y el equipo ha sufrido "una derrota muy dura".

Cuenta Linde que fueron "pequeños detalles" los que hicieron decantarse el marcador a favor de los valdesanos. No en vano, en la primera mitad, se cerró el partido con un empate a cero. Los de casa tuvieron "bastantes ocasiones", pero no lograron el ansiado gol.

"No logramos el gol en las ocasiones que tuvimos y en el segundo tiempo más de lo mismo", señala Linde, que da cuenta de una segunda parte complicada. Perdieron al portero, Borja Gómez, por expulsión y otro jugador más se lesionó. "Jugamos con ocho diez minutos y, en el 95, a la contra, el Treviense remató el partido", concluye Linde

El próximo domingo los cangueses viajan a Avilés para jugar contra el Real Avilés Industrial C. F., que va segundo de la tabla, con doce puntos.