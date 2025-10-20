El resultado de la última jornada en el baloncesto cangués: dos derrotas y una victoria del Infantil mixto en Mieres

El Club de Baloncesto Cangas del Narcea celebró una nueva jornada de competición este fin de semana, cuando encajó dos derrotas y logró un triunfo por parte del Infantil mixto en Mieres.

El primer partido del fin de semana fue el viernes. Al Cadete femenino le tocó viajar a Oviedo para enfrentarse al equipo del Centro Asturiano. Los ovetenses, señalan desde el club cangués, fueron "mejor técnicamente y físicamente que nuestras chicas".

En el primer cuarto los rivales fueron muy intensos, lo que les permitió hacerse con una cómoda ventaja. "A nosotros nos costaba muchos sacar la pelota con claridad y sus robos se convertían en canastas fáciles. Con el paso de los minutos, nuestras chicas fueron mejorando y, por momentos, conseguimos enlazar varias acciones positivas. Pese a la mejoría, clara victoria para el Centro", resume el club cangués, convencido de que hay que seguir trabajando.

En este sentido, señalan que el equipo está compuesto por cinco jugadores infantiles y cinco cadetes de primer año "con lo que muchos de los partidos van a ser complicados y tienen que servirnos para mejorar de cara al futuro".

El partido del Infantil mixto en Mieres. / R. T. C.

El segundo partido del fin de semana estuvo protagonizado por el Infantil mixto, que viajó a Mieres. Fue el primer partido de la temporada para este equipo. "Fue muy igualado y ganado por las defensas a los ataques. A partir del segundo cuarto subimos la intensidad defensiva y esto nos permitió robar y anotar con cierta facilidad. Esa renta fue ya insalvable para nuestro rival y nos hicimos con una victoria de mucho mérito al acudir al partido solo con 7 jugadores", resume el Baloncesto Cangas.

El tercer y último partido de la jornada fue el del Juvenil, que jugó en casa contra el Pumarín, donde cayó por 50-63 puntos. "Entramos muy activos al partido y eso nos permitió llegar al descanso con ventaja. Tras el mismo, el cambio a la defensa en zona de Pumarín hizo que nos bloqueáramos y pudieron darle la vuelta a la situación", exponen los cangueses que, aun con la derrota, hacen un balance positivo por la mejoría del equipo.