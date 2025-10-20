Los vecinos de Genestoso reúnen a ochenta personas que ayudaron a combatir los fuegos: "Estamos muy agradecidos"

Un grupo de vecinos de Genestoso, en Cangas del Narcea, decidieron costear una comida de agradecimiento para todas las personas que ayudaron al pueblo durante el terrible incendio que asoló esta localidad canguesa el pasado agosto. En total, reunieron a alrededor de ochenta personas de oficios dispares, desde tractoristas a cazadores, pasando por bomberos, responsables políticos y ganaderos de otros municipios. "Estamos muy agradecidos. Estuvimos casi quince días con el incendio activo y pasó mucha gente a ayudar", señalan los promotores del encuentro, celebrado en el restaurante La Casilla, de Limés.

Al inicio de la comida, este domingo, una portavoz vecinal tomó la palabra para expresar el agradecimiento de todos. Están convencidos de que salieron adelante y salvaron al pueblo gracias a muchas manos y eso no lo olvidarán jamás. Entre los asistentes también estuvieron ganaderos de Las Regueras y Gozón que donaron forraje dentro de la campaña organizada por el sindicato URA para ayudar a las explotaciones de las zonas afectadas.

Barrera de protección

De manera paralela, en Genestoso continúan las obras para construir una barrera de protección para evitar desprendimientos de la zona quemada hacia el pueblo. Los trabajos previos avanzan a la espera de colocar la barrera.

El de la caída de piedras no es el único problema que sufren en la localidad. No en vano, en jornadas de viento como la de este domingo los vecinos sufren el movimiento de partículas de polvo desde la zona quemada. "Este domingo sopló fuerte y como no llueve nada estaba todo lleno de polvo. No se veía, hasta las vacas tenían los ojos llorosos", explican los vecinos.