La complicada actuación para proteger Genestoso: un helicóptero colocará la alambrada en la fase final
"Es una obra compleja y necesaria. Hay rocas de dos toneladas en riesgo de caer y, si eso ocurre, podría deshacer una casa entera", señala el alcalde cangués, José Luis Fontaniella
Genestoso tiene prisa. El pueblo cangués necesita que la obra para colocar la malla protectora que evitará la caída de piedras sobre las casas esté lista lo más pronto posible y, sobre todo, antes de que lleguen las lluvias. No en vano, el agua podría acelerar la caída de piedras de la escarpada ladera que queda justo encima del pueblo y que está totalmente calcinada. Los trabajos marchan bien, pese a lo complejo de esta actuación de emergencia dotada con 815.000 euros. De hecho, hará falta recurrir a un helicóptero para izar la alambrada en la fase final del montaje.
El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, visitó esta semana el pueblo, uno de los más afectados por los importantes incendios que el pasado agosto asolaron el Norte peninsular. "El ingeniero nos estuvo explicando cómo marcha la obra. Están preparando todo para hormigonar los anclajes de la valla. Ahora empezará el acopio de material para instalar la alambrada", señala Fontaniella.
Pista sinuosa
Explica el primer edil que la alambrada está en fabricación y que, una vez esté lista, se moverá gracias a un helicóptero. "La pista es sinuosa y no entran tráileres, así que es la manera de hacerlo", precisa el alcalde. Explica que el sistema es parecido al que se coloca en las carreteras para evitar la caída de piedras y que se extenderá en un trecho de alrededor de 300 metros, lo suficiente para proteger al pueblo de la caída de piedras.
"Es una obra compleja y necesaria. Hay rocas de dos toneladas en riesgo de caer y, si eso ocurre, podría deshacer una casa entera", señala Fontaniella, consciente de la importancia de la obra. Además, se muestra preocupado por el riesgo que entraña que lleguen las lluvias, pues podría arrastrar los materiales hacia las casas.
El problema de la erosión
No es el único problema que tiene Genestoso. Estos días de viento y, dado la erosión del terreno, se está registrando mucho movimiento de polvo, que afecta a personas y a animales. "Está todo muy seco y cuando sopla aire se levanta mucho polvo. Es un problema que no tiene solución", alerta Fontaniella.
Explica el alcalde que aún es pronto para pensar en algún tipo de siembra para fijar el terreno afectado. No descarta, más adelante, llevar a cabo una plantación de arbolado, ya que las zonas altas, antes del fuego cubiertas de monte bajo, no sirven para pastos.
Por otro lado, y dada la sequía que sufre el concejo, siguen repitiéndose incendios en diferentes puntos. El pasado fin de semana se declaró un fuego en la zona alta del pueblo de Pixán.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: 'Dos meses fuera