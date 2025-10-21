La complicada actuación para proteger Genestoso: un helicóptero colocará la alambrada en la fase final

Genestoso tiene prisa. El pueblo cangués necesita que la obra para colocar la malla protectora que evitará la caída de piedras sobre las casas esté lista lo más pronto posible y, sobre todo, antes de que lleguen las lluvias. No en vano, el agua podría acelerar la caída de piedras de la escarpada ladera que queda justo encima del pueblo y que está totalmente calcinada. Los trabajos marchan bien, pese a lo complejo de esta actuación de emergencia dotada con 815.000 euros. De hecho, hará falta recurrir a un helicóptero para izar la alambrada en la fase final del montaje.

El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, visitó esta semana el pueblo, uno de los más afectados por los importantes incendios que el pasado agosto asolaron el Norte peninsular. "El ingeniero nos estuvo explicando cómo marcha la obra. Están preparando todo para hormigonar los anclajes de la valla. Ahora empezará el acopio de material para instalar la alambrada", señala Fontaniella.

Pista sinuosa

Explica el primer edil que la alambrada está en fabricación y que, una vez esté lista, se moverá gracias a un helicóptero. "La pista es sinuosa y no entran tráileres, así que es la manera de hacerlo", precisa el alcalde. Explica que el sistema es parecido al que se coloca en las carreteras para evitar la caída de piedras y que se extenderá en un trecho de alrededor de 300 metros, lo suficiente para proteger al pueblo de la caída de piedras.

"Es una obra compleja y necesaria. Hay rocas de dos toneladas en riesgo de caer y, si eso ocurre, podría deshacer una casa entera", señala Fontaniella, consciente de la importancia de la obra. Además, se muestra preocupado por el riesgo que entraña que lleguen las lluvias, pues podría arrastrar los materiales hacia las casas.

Fontaniella visita la zona junto al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo. / R. T. C.

El problema de la erosión

No es el único problema que tiene Genestoso. Estos días de viento y, dado la erosión del terreno, se está registrando mucho movimiento de polvo, que afecta a personas y a animales. "Está todo muy seco y cuando sopla aire se levanta mucho polvo. Es un problema que no tiene solución", alerta Fontaniella.

Explica el alcalde que aún es pronto para pensar en algún tipo de siembra para fijar el terreno afectado. No descarta, más adelante, llevar a cabo una plantación de arbolado, ya que las zonas altas, antes del fuego cubiertas de monte bajo, no sirven para pastos.

Por otro lado, y dada la sequía que sufre el concejo, siguen repitiéndose incendios en diferentes puntos. El pasado fin de semana se declaró un fuego en la zona alta del pueblo de Pixán.