Malabares y humor para viajar por el mundo desde el teatro Toreno de Cangas del Narcea
El espectáculo para todos los públicos de “Tonígrafo y sus viajes” se podrá disfrutar este miércoles a las 18.00
Cangas del Narcea inaugura la tercera edición del programa Dinamiz-ARTj, un proyecto del Instituto para la Transición Justa, a través de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, que pretende generar una oferta cultural amplia en los municipios afectados por el proceso de cierre de la industria relacionada con el carbón.
En esta ocasión llega a Cangas del Narcea “Tonígrafo y sus viajes”, una divertida propuesta dirigida a toda la familia. Se trata de un espectáculo de circo y animación que llevará al público a viajar por diferentes países, viviendo historias que serán narradas con cuentos cortos y magia.
Durante el espectáculo se podrán ver distintas disciplinas circenses (diábolos, equilibrios, malabares, acrobacia y mucho humor) y se dividirá en cinco partes.
Así, el viaje comenzará en la India, luego pasará por la selva, Venecia, Francia y finalizará con el viaje de vuelta, que servirá de cierre de todo lo aprendido por los diferentes lugares.
El espectáculo se podrá disfrutar esta tarde de miércoles, a partir de las 18.00 horas, en el teatro Toreno.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Cumbre entre Fondo Norte, Carrión y jugadores: los seguidores apoyarán a pesar del rechazo al técnico