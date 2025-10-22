Malabares y humor para viajar por el mundo desde el teatro Toreno de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea inaugura la tercera edición del programa Dinamiz-ARTj, un proyecto del Instituto para la Transición Justa, a través de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, que pretende generar una oferta cultural amplia en los municipios afectados por el proceso de cierre de la industria relacionada con el carbón.

En esta ocasión llega a Cangas del Narcea “Tonígrafo y sus viajes”, una divertida propuesta dirigida a toda la familia. Se trata de un espectáculo de circo y animación que llevará al público a viajar por diferentes países, viviendo historias que serán narradas con cuentos cortos y magia.

Durante el espectáculo se podrán ver distintas disciplinas circenses (diábolos, equilibrios, malabares, acrobacia y mucho humor) y se dividirá en cinco partes.

Así, el viaje comenzará en la India, luego pasará por la selva, Venecia, Francia y finalizará con el viaje de vuelta, que servirá de cierre de todo lo aprendido por los diferentes lugares.

El espectáculo se podrá disfrutar esta tarde de miércoles, a partir de las 18.00 horas, en el teatro Toreno.