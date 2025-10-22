La vida a la carrera de Félix Fernández: el cangués, de 22 años, acaba de vencer en la final de la Copa de España de trail

Se podría decir que el cangués Félix Fernández Frade vive por y para el deporte. No solo está estudiando un grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en Santander, sino que es una promesa del trail nacional como confirman sus últimos resultados. Es el caso de su victoria en la final de la Copa de España de esta modalidad de carreras de montaña.

"Intentar llegar al cien por cien de uno mismo es una sensación que no es comparable a nada. Descubrir en una carrera el resultado de todo el trabajo realizado no se compra con dinero", señala este cangués de 22 años, apasionado del deporte desde niño. Aunque detrás de sus éxitos hay mucho trabajo, un exigente autocuidado y también renuncias. Actualmente, compite con los colores del club gijonés Wolves Born to Run, sobre todo por las facilidades que le dan para entrenar a distancia desde la capital cántabra donde se está formando.

Fernández Frade en plena competición. / Cedida

A los 12 años

Empezó a correr con 12 años, al abrigo de la Escuela de Atletismo de Cangas. Venía de practicar natación, pero pronto descubrió su potencial en las carreras. Empezó en los cross y después se pasó al trail, debutando en casa: en el Trail Tierras Pésicas. La cita local, que precisamente acaba de abrir inscripciones para la próxima edición, es un clásico en su calendario anual. "Es un fijo. Nunca la gané, pero me gusta participar", señala de esta prueba fijada para el 16 de noviembre.

Este año Fernández Frade ha logrado uno de los mejores resultados de su ya dilatada trayectoria como corredor. A saber: quedó décimo en el trail Tierras de Burón, que se disputó en Fonsagrada. Logró un segundo puesto en el Trail Villa de la Sidra, de Nava. Esta cita, junto a la vertical, celebrada en Laviana (el Llampaces Vertical) formó parte del Campoenato de Asturias. También en Laviana se hizo con el segundo puesto.

La buena clasificación en el Campeonato de Asturias le dio un pase a la selección asturiana, con lo que disputó el Campeonato de España. Tanto en la prueba disputada en Jaca (Huesca) como en la de Chandrexa de Queixa (Orense) logró el puesto vigésimo. En junio logró bajar de las seis horas en la Traveserina de los Picos de Europa, logrando llegar a meta el primero de su categoría (Sub-23). También fue el primero de su categoría en el DesafiOSOmiedo y logró el puesto noveno de la general.

El joven subido a lo alto del podio en la prueba de Ibias. / F. F. F.

Descanso en verano

Tras el descanso del verano, participó en el Trail del Infiernu de Ribadesella, consiguiendo otro cuarto puesto. Y acaba de lograr ganar la carrera Abeduriu Trail, que fue la prueba final de la Copa de España. En el ranking general de esta competición, con un total de cuatro carreras, logró el tercer puesto.

Detrás de estos resultados hay muchas horas de entrenamiento. En concreto, diecisiete horas semanales y una vida enfocada al deporte. Sostiene Fernández Frade, que también es entrenador online de trail, que el 80% de las personas, con disciplina, pueden lograr un buen nivel deportivo: "Siempre digo que en las discotecas hay muchos ganadores".

El cangués también aplaude la labor que hacen los clubes y el deporte escolar, para educar y enfocar a los jóvenes hacia un estilo de vida saludable. "No todo es sacar el máximo rendimiento, se trata de tener un estilo de vida saludable y relacionarte. Es un trabajo que te evita problemas a la larga", señala el cangués, que tiene retos en la mente como lograr un buen puesto en la Travesera, la prueba reina, o verse en la salida del Ultra Trail du Mont- Blanc, en Chamonix (Francia).