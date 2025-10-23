De Besullo a la India: los rostros del Kumbh Mela llegan a Cangas del Narcea
La fotógrafa aficionada Rocío Fernández Collar expone en la Casa de Cultura una selección de 27 imágenes del mayor festival religioso del mundo, con una visita guiada este viernes para descubrir las historias tras cada retrato
La fotógrafa aficionada Rocío Fernández Collar, de Besullo, trae a Cangas del Narcea las imágenes del Festival del Kumbh Mela, que se celebra en varias ciudades de la India cada doce años. Se trata de una celebración religiosa hinduista, pero que atrae a viajeros de todo el mundo. Entre ellos, conquistó a esta vecina de Besullo interesada también en la antropología, que disfrutó con su cámara de fotografía del festival el pasado mes de enero.
De entre los centenares de imágenes capturadas durante esos días en las diferentes ciudades sagradas del país que visitó, realizó una selección de 27 fotografías, con una fuerte presencia de retratos, con los que organizó una exposición que pudo verse en agosto en Besullo, durante la celebración de la Semana Cultural, que organiza la Asociación de Amigos de Besullo.
Ahora la exposición “Rostros del Kumbh Mela” ha cambiado de escenario y se ubica en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea hasta el 31 de octubre. Con la idea de llegar al público no solo con la imagen, sino también con la palabra, para este viernes 24 de octubre, a las 18.00 horas, la fotógrafa realizará una visita interpretada por la exposición, en la que se detendrá a explicar el contenido de las fotografías y la realidad que reflejan. Una visita que será completamente gratuita y de entrada libre hasta completar aforo.
Para su exhibición en Besullo, donde se inauguró el 17 de agosto, se adecentó la antigua capilla-escuela evangélica de Casa Xuacón y la Asociación de Amigos de Besullo señala que al final la exposición se inspiró en el espacio que la acogió por ser “un icono de la diversidad, la tolerancia y la convivencia respetuosa entre las religiones católica y evangélica desde hace más de un siglo y medio”.
