Cangas del Narcea “resuelve un problema histórico” en este cruce de carreteras que en invierno sufrió un argayo

El Ayuntamiento cangués ha finalizado las obras de estabilización y pavimentación del acceso a los pueblos de San Juliano, Vega del Rey y Gelán, que había sufrido una fana el pasado 27 de enero de este año. En ese momento se llevó a cabo una obra de emergencia ante el elevado riesgo de derrumbe en la zona, que podría suponer el corte de la carretera. Ahora se ha ejecutado un proyecto de estabilización y ensanche del cruce a lo que se ha destinado más de 180.000 euros.

“Una vez solventada la intervención más prioritaria, se diseña la ejecución de estabilización, mejora y pavimentación de un cruce que siempre ha sido un gran problema para los vecinos debido a la inestabilidad, la estrechez y su mal diseño, con la intención de resolver todos y cada uno de estos puntos”, expone el concejal de Obras, Ángel Menéndez.

Obra en el acceso a de San Juliano, Vega del Rey y Gelán. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

La obra consistió en estabilizar la entrada a la pista de acceso y para ello se llevó a cabo una profunda excavación, se introdujeron unos pilares de hierro, losas de hormigón y finalizó con la pavimentación de la vía que también se le ha dado más amplitud para facilitar la buena accesibilidad rodada a los diferentes núcleos a los que da servicio, en los que además hay explotaciones ganaderas.

“Tras el susto y riesgo de tener tres pueblos y sus explotaciones ganaderas totalmente cortadas, hemos conseguido actuar y resolver un problema histórico y grave en este cruce”, celebra el edil Ángel Menéndez, añade que abordar esta obra sobrevenida por una fana no ha impedido sacar adelante los proyectos planificados para abordar reparaciones integrales de carreteras locales como las recientemente realizadas en Piñera y Fonceca.

“Hemos planificado en los presupuestos municipales una fuerte inversión y previsión para las carreteras locales, presupuestos que tanto IU como el PSOE han votado en contra”, incide Menéndez, que recuerda que esa planificación ha permitido que se pudieran invertir 500.000 euros para las carreteras de Fonceca y Piñera, afrontar la reconstrucción de este cruce dañado por el argayo con 180.000 euros, además de tener reservados casi 70.000 euros para abordar la fana de Irrondo de Besullo, que está en proceso de adjudicación.

“Al tiempo que reparamos las pistas, estamos ya planificando la intervención de mejora integral en Ovilley, Morzó, Labayos y Villategil con una inversión que rondará los 600.000 euros”, concluye Menéndez.