Dos décadas de historia de los reservistas militares voluntarios: una exposición enseña su trayectoria en Cangas del Narcea

La exposición que muestra la historia y funcionamiento de la Reserva Militar de Voluntarios llega a Cangas del Narcea. Hasta el 31 de octubre se podrá conocer más sobre el colectivo a través de 25 paneles informativos que están situados en la sala central de exposiciones de la Casa de Cultura canguesa.

La muestra, con especial protagonismo de las fotografías -en total se exponen unas 150 imágenes -, conmemora los 20 años de la creación de la entidad y está impulsada por la asociación ARES. Además, las fotografías presentes en los panales se recopilaron a través de un concurso en el que se invitó a todos los reservistas a aportar instantáneas que reflejasen la historia y vida de la Reserva Militar de Voluntarios, es decir, que versarán sobre temas como la formación militar, las activaciones e incorporación, misiones internacionales o las asociaciones de reservistas. Entre todas las recibidas, un jurado seleccionó las más representativas que son las que ilustran los paneles informativos que componen la muestra, que también se acompaña con la exhibición de uniformes.

Exposición de la Reserva Militar de Voluntarios en Cangas del Narcea. / D. Álvarez

La exposición se realizó a nivel nacional y recorrió varias ciudades hasta recalar en 2024 en Oviedo, donde cosechó tal éxito que muchos ayuntamientos mostraron interés por llevarla a sus municipios, lo que hizo que Asturias se quedase con la exposición y se hiciese una réplica para seguir llevándola al resto de España.

Los voluntarios son profesionales especializados que han superado un concurso oposición y que han pasado un periodo de formación militar para convertirse en reservistas, una especie de militares a tiempo parcial. En Asturias hay en torno a 75 reservistas y a nivel nacional no llegan a 3.000.

La exposición pudo verse este verano en Salas y ahora llega hasta finales de mes a Cangas del Narcea, donde puede visitarse de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.