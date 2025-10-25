Medio Rural invierte 287.000 euros en pavimentar 2,8 kilómetros de camino para unir Porley y Valleciello en Cangas del Narcea
“La intervención mejorará las explotaciones de la zona y la calidad de vida de los vecinos en general”, destaca el director general Javier Vigil
Los pueblos de Porley y Valleciello, en Cangas del Narcea, contarán con una carretera de 2,8 kilómetros que comunique ambas localidades. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha anunciado una inversión de 287.603 euros para la pavimentación del camino de concentración parcelaria que une ambos núcleos. Una intervención que no solo beneficiará a los vecinos y ganaderías de los dos pueblos, sino también a los de los próximos.
Las obras para la pavimentación del camino ya se han adjudicado y servirán para “resolver las deficiencias actuales y mejorar el camino”, subrayan desde la Administración regional.
La empresa que realizará los trabajos es Arposa 60 S. L., que cuenta con un plazo de cinco meses para llevar a cabo la actuación. Una intervención que consistirá en pavimentar el camino para darle estabilidad al firme y “mejorar la seguridad y la durabilidad de la calzada para soportar el tráfico y las inclemencias meteorológicas”, detallan fuentes de Medio Rural. Añaden además que la pavimentación del camino se llevará a cabo "con un riego negro, lo que proporcionará una superficie segura, cómoda y duradera".
Las obras también incluyen la instalación de sistemas de drenaje para la evacuación de las aguas pluviales y la instalación de una veintena de arquetas para evitar la acumulación de agua y reducir el deterioro del firme. Asimismo, se instalarán 66 metros de barrera de protección de doble onda en dos tramos donde los taludes son muy pronunciados.
El acceso resultante contará con un ancho de 4,5 metros y con sobreanchos en las curvas para facilitar el tránsito entre ambos pueblos.
El director general de Política Forestal, Javier Vigil, destaca que la intervención está pensada para "mejorar las explotaciones de las zonas rurales y la calidad de vida de los habitantes en general".
