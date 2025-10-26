La salud se incorpora a las aulas en los colegios cangueses: la reconocida psicóloga Raquel Graña impartirá cursos en el instituto

La salud mental y la gestión del estrés, autoestima, diversidad sexual, el buen trato y los límites son algunos de los temas que se abordarán en los próximos meses en las aulas de los centros educativos de Cangas del Narcea gracias al programa “Educando en Salud” que promueve la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

De este modo, el Plan de Promoción de la Salud y el Bienestar municipal vuelve a los colegios e instituto cangueses con el objetivo de promover hábitos saludables en la comunidad educativa a través de formación destinada tanto al alumnado como a las familias.

“Consideramos vital que los más jóvenes aprendan la importancia de desarrollar hábitos saludables que van más allá del cuidado del cuerpo. En esta edición, por ejemplo, se pone el foco en la salud mental de los adolescentes. Estoy seguro que será muy positivo dotarlos de herramientas para gestionar sus emociones en un momento vital tan transcendente para ellos”, destacó el edil de Sanidad, Víctor Menéndez.

Los talleres formativos se celebran los lunes y este 27 de octubre, la reconocida psicóloga, sexóloga y coach educativa Raquel Graña Fernández estará en el instituto Cangas del Narcea, donde impartirá un taller de "Gestión de estrés y salud mental" para estudiantes de ambos cursos de Bachillerato y otro de “Diversidad sexual y autoestima" dirigido a los alumnos de cuarto de la ESO.

En los colegios, los jóvenes de quinto y sexto de primaria, participarán en los talleres de "Fomentando el buen trato y aprendiendo a poner límites de forma asertiva" y el de "Higiene y cambios corporales".

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), por su parte, se han mostrado muy interesadas en el taller bajo el título “Cómo hablar de sexualidad con los hijos”.

La formación que se impartirá ha sido elegida por los centros escolares y las asociaciones de padres a través de las opciones ofertadas por la Escuela de Salud en función de sus intereses.

En total, se cubrieron 30 horas de formación entre todos los colegios participantes. Las clases son los lunes, tanto para alumnado como para familias, que se desarrollarán hasta el 1 de diciembre.