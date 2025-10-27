De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre

Fernando Llano, natural de Bilbao, y Marta Tapia, de Barcelona, dejaron el bullicio de las islas Baleares para asentarse en Cangas del Narcea, en el pueblo de La Regla. Este verano dieron un paso más y decidieron emprender tomando el relevo de un negocio abocado al cierre por jubilación. Tras vivir unos intensos meses de trabajo, este domingo han reinaugurado el hotel rural L’Anceo de Cibuyo con la ilusión de seguir prosperando en él.

Llevaban unos meses instalados en Cangas del Narcea, cuando a principios de año vieron unas declaraciones en la televisión de la presidenta de la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea”, Ana Llano, en las que advertía que en los próximos años, en torno al 50 por ciento de los negocios de turismo rural de la comarca Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias tendrían que buscar relevo generacional.

Fernando Llano atienda a varias vecinas de Cibuyo. / D. Álvarez

Esta problemática que planteaba Ana Llano para la continuidad del turismo rural en la zona fue visto como una oportunidad por los nuevos vecinos de La Regla, que rápidamente se pusieron en contacto con ella para conocer las posibilidades. “Estábamos en plena búsqueda de trabajo y vimos que en el turismo rural había una oportunidad, hablamos con Ana Llano y nos contó el caso de Cibuyo, fuimos a ver el hotel y alucinamos, porque son unas instalaciones que están muy bien y está muy bien situado”, cuenta Fernando Llano, que confiesa que tras verlo “nos gustó mucho la idea de intentar llevar el negocio”.

Relevo en temporada alta

Aunque ninguno de los dos viene del mundo de la hostelería, él es carpintero y ella psicóloga, comenzaron a mover el papeleo para poder tomar el relevo a Carmen Lorenzo, quien además aseguran que ha estado apoyándolos en todo el proceso. “Los dueños del hotel nos dieron todas las facilidades y nos esperaron hasta julio que pudimos arrancar, eso nos dio el empujón para poder decirles que sí”, agradece Fernando Llano.

Y el estreno no pudo ser mejor, en plena temporada alta, con el pequeño pero encantador hotel rural lleno durante todo el verano. Además, cuentan que los vecinos de la localidad les han dado una buena acogida.

Marta Tapia sirve un vino. / D. Álvarez

Ahora tienen la ilusión de poder dar un impulso a su negocio y a la zona durante la época con menos visitas. “Tenemos muchas ganas de mover esta zona un poco más para que la gente venga todo el año, por suerte nos estamos juntando un grupo de gente joven que hemos llegado aquí para buscarnos la vida y queremos intentar promocionarlo”, señala.

"Destino para todo el año"

Un objetivo que cree que no debería ser difícil porque “aquí el otoño es alucinante, pero también el invierno, la primavera, lo es todo el año, es un destino para todo el año, no solo de verano”, insiste Llano.

El local cuenta con un restaurante que aún no han puesto en marcha, pero esperan poder hacerlo en un futuro cercano. No obstante, tienen en mente empezar antes a ofrecer raciones y tapas e ir creciendo paulatinamente.

Edificio del hotel rural de Cibuyo. / D. Álvarez

La llegada de la pareja a Cangas del Narcea fue casual. Llevaban años trabajando en Menorca y tenían ganas de regresar a la península y teniendo en cuenta los efectos del cambio climático se decidieron por el norte, por su temperatura más baja. Encontrar una casa de alquiler fue lo inclinó la balanza para llegar a Cangas del Narcea, un municipio que desconocían, pero aseguran que no se arrepienten de la decisión: “Estamos supercontentos, esto es una pasada, tanto la tranquilidad que tenemos, como la naturaleza”.