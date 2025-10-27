El Narcea consigue un empate que le permite sumar un punto: “Cada punto hay que sudarlo”

El Narcea se enfrentó al Real Avilés Industrial en su campo de hierba sintética La Toba2-Jesús Castro donde logró firmar un empate que le supone un punto “muy bueno”. Fue el Narcea el que consiguió adelantarse en el marcador en la primera parte con un gol de Juan Tadeo Marcos.

“El Avilés empezó muy fuerte y en la primera media hora dominó el partido, aunque en el minuto 41 nos adelantamos en el marcador”, detalla el entrenador Andrés Linde.

En el segundo tiempo, con mucha presión en el área, el Real Avilés Industrial logró igualar el marcador al marcar un penalti que marcó Hugo Alfonso Reguero.

“Conseguimos un punto muy bueno, lo considero importante y somos conscientes que es una temporada en la que hay que sudar cada punto para conseguirlo”, detalla Linde que ve que la categoría sigue muy equilibrada “donde hay 6 o 7 equipos que tienen un plantel superior a los demás, pero hay mucho equilibrio y cualquier equipo puede ganar”.

El objetivo lo ponen ahora en intentar ganar el Navia el próximo sábado en el campo de El Reguerón-Francisco Rodríguez García.