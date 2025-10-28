Cangas se convierte en una “villa encantada”: la curiosa forma de fomentar las ventas en Halloween del comercio local
El parque de la Reguerala se transforma en un parque temático inspirado en la serie “Miércoles” al que solo podrán entrar clientes de los establecimientos participantes en la campaña de Apesa
Inspirada en la serie “Miércoles” (La familia Addams) estará la recreación terrorífica que ambientará las calles y, en especial, el céntrico parque de la Reguerala de Cangas del Narcea la tarde noche del próximo viernes 31 de octubre, coincidiendo con la conocida fiesta de Halloween, rebautizada en Cangas del Narcea como Hallowgreen.
La Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa) apuesta por esta celebración para incentivar las compras en el comercio local a mitad de temporada. Para ello ofrece una experiencia terrorífica en el parque de la Reguerala que se convierte en un parque temático, este año inspirado en la televisiva “Miércoles”, donde la decoración y actores – entre los que se pueden encontrar profesionales y vecinos de la localidad – se caracterizan para hacer disfrutar a los asistentes de una auténtica experiencia de terror y humor.
El requisito para poder asistir al espectáculo es haber realizado compras durante los días previos en los comercios o establecimientos hosteleros asociados a Apesa que participan en la campaña, lo que facilitará al cliente una entrada para poder acceder al recinto e descubrir las sorpresas del parque temático, que abre sus puertas a partir de las 19.30 horas.
No obstante, dos horas antes comenzará la actividad en la villa. Primero, pensando en el público infantil con un pintacaras y chocolatada en la plaza Mario Gómez y justo media hora antes de la apertura del parque se realizará un pasacalles titulado “Los espíritus de Don Juan Tenorio”, que se encargarán de representar los miembros de la asociación cultural de mayores “San Juan Bailón”.
