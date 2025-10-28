Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gestión del estrés, autoestima y diversidad sexual: los temas que Raquel Graña aborda con el alumnado de Cangas del Narcea

La reconocida psicóloga, sexóloga y coach educativa imparte talleres para ofrecer herramientas a los estudiantes en materia de salud mental y relaciones sanas dentro del programa municipal “Educando en Salud”

Raquel Graña durante uno de los talleres con alumnos de cuarto de la ESO del IES Cangas del Narcea, este lunes.

Raquel Graña durante uno de los talleres con alumnos de cuarto de la ESO del IES Cangas del Narcea, este lunes. / D. Álvarez

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

El alumnado de bachillerato y de cuarto de ESO del instituto de Cangas del Narcea han recibido en estos dos últimos lunes en sus aulas a la psicóloga, sexóloga y coach educativa, Raquel Graña Fernández, una voz reconocida de la educación emocional y sexual en España, que les ha mostrado herramientas para mejorar la autoestima, gestionar el estrés y construir relaciones sanas y respetuosas.

A través del programa “Educando en Salud”, que promueve la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, se ofreció a los centros educativos una serie de temas para abordar en clase y en el instituto se decantaron por el taller de “Diversidad sexual y autoestima" dirigido a los alumnos de cuarto de la ESO y "Gestión de estrés y salud mental" para estudiantes de ambos cursos de Bachillerato.

Lucha contra el machismo y la intolerancia

Elsa Coto Fernández, orientadora del centro y jefa de estudios adjunta, explica que en la elección de los talleres buscaron abordar necesidades y problemáticas que observan en el instituto.

De este modo, pensaron que para cuarto de la ESO sería interesante trabajar “en la normalización de la variedad de formas que hay de vivir la sexualidad, porque en Cangas observamos que hay bastante machismo entre los alumnos y que tampoco se aceptan bien orientaciones sexuales distintas y las diferentes formas de relacionarse a nivel afectivo”, cuenta. Además, por la edad, vieron positivo que el taller ayudase a reforzar la autoestima “porque en adolescentes es fundamental”.

Mientras que, para bachillerato, por la exigencia educativa de la etapa y la presión para alcanzar una nota determinada para poder acceder a estudios posteriores, apostaron porque se abordara con ellos el estrés y la salud mental. No obstante, la orientadora del centro advierte que la salud mental es algo que está interesando mucho a los adolescentes. Asegura que quienes más lo demandan son las chicas y la petición se ha incrementado tras la pandemia.

Herramientas para los estudiantes

Raquel Graña señala que para abordar estas temáticas plantea los talleres con ejercicios para hacer pensar a los estudiantes y para ponerse en el lugar de otros y trabajar “la empatía y comprensión”. Una parte importante del taller diversidad sexual para ella es poder hablar de “conductas sanas y tóxicas, porque no hay personas tóxicas como está extendido, sino que hay conductas que hay que aprender a gestionar”.

“Cómo hablar de sexualidad con los hijos” es el taller destinado a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), que ayer llevó a la del colegio de Bruelles. A lo largo del mes de diciembre seguirá impartiendo cada lunes talleres tanto a las AMPA como a los colegios de primaria del concejo, donde abordará con los alumnos de quinto y sexto los talleres "Fomentando el buen trato y aprendiendo a poner límites de forma asertiva" y el de "Higiene y cambios corporales".

