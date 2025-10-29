Homenaje a la figura de los serenos en Madrid: “Casi el 80 por ciento eran vecinos de Cangas del Narcea”

El Ayuntamiento de Canga del Narcea está preparando un homenaje para recordar la figura de los serenos de Madrid, un oficio que fue desempeñado por numerosos cangueses emigrados a la capital. De hecho, la concejala de Cultura, Tania Rodríguez, señala que entre los datos que están recabando se han encontrado con que “casi el 80 por ciento de los serenos de Madrid eran vecinos de Cangas del Narcea”. En este sentido, asegura que es común encontrar en prácticamente todas las familias del concejo algún miembro que haya desempeñado esta profesión.

En el libro “Asturianos en Madrid”, de Juan Jiménez Mancha, editado por el Muséu del Pueblu d’Asturies, se aporta el dato de que el 76 por ciento de los serenos asturianos que desempeñaron este oficio en la capital entre 1958 y 1975 eran de Cangas del Narcea.

Esa gran presencia de cangueses en esta profesión, que tenía la función de dar seguridad a las calles madrileñas, fue lo que empujó al Ayuntamiento de Cangas del Narcea a promover un acto en el que se recuerde su figura y que sirva para rendirles homenaje.

Los serenos se encargaban de realizar rondas nocturnas para dar seguridad a las calles, también se encargaban de activar el alumbrado y asumían otras funciones como acompañar a los vecinos a sus casas y abrían el portal. Asimismo, también daban la voz de alarma a la policía y a los servicios sanitarios en caso de accidentes. Un oficio que en Madrid desapareció a principios de los años ochenta.

Precisamente, este año falleció el que fue el último sereno que ejerció la profesión en Madrid y era cangués. Se trataba de Manuel Amago Fuertes, nacido en Cangas del Narcea en 1928, en el caserío de Prediello.

El acto de homenaje se celebrará el próximo seis de diciembre y el área de Cultura municipal trabaja en la organización de diferentes actividades para recordar este oficio. Uno de ellos será la creación de una exposición, para lo que han pedido colaboración ciudadana para recabar fotografías, objetos, trajes de sereno, condecoraciones. En definitiva, todos los objetos que tengan relación con los serenos cangueses en Madrid, para poder mostrarlo y reconstruir con ellos su historia.

Un llamamiento, que Tania Rodríguez asegura que ha tenido mucho éxito y asegura que desde que se anunció que se haría el homenaje están recibiendo multitud de llamadas interesándose por el acto y para ofrecer material. “Notamos que todo el mundo está muy ilusionado con este reconocimiento público que estamos preparando a los serenos, nos están llamando para dejarnos para la exposición fotografías, documentación, medallas…”, celebra la edil.